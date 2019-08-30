Davutoğlu'nun ekibinden Erdoğan'a cevap !

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Söyleyecekleri ne varsa söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya dökmelerinde fayda var” sözüne, “Tehdit lafı siyasetçilere yakışmaz. Bagajımızda bir şey yok” diyerek yanıt verdi.



"Tarafsız Haber Ajansı" isimli siteye konuşan Özdağ, “Sayın Davutoğlu, bildiklerini, inandıklarını, yaşadıklarını, gelecek tasavvurunu dile getirdi. Burada bir polemik yaratmaya gerek yok. Sayın Davutoğlu düşüncelerini söyledi. Bunu kamuoyu takdir edecek” dedi.

'İFTİRA ATMADAN, ŞAHSİYET CELLATLIĞI YAPMADAN...'

İnandıkları yolda yürüdüklerini ifade eden Özdağ, şunları söyledi:

"Siyaset yaparken ileride birbirimizin yüzüne bakamayacağımız lafları söylemeyiz. Siyasete bir seviye kazandırmak istiyoruz. Siyasete bir üslup getirmek istiyoruz. Takdiri milletimiz yapacak. Herkes de bir şeyler söyleyebilir. Her parti yetkilileri birbirlerini eleştirebilirler, tenkit edebilirler. Bunları yaparken de bilgi dahilinde, belgeli yapmaları gerekir. İftira atmadan, şahsiyet cellatlığı yapmadan, haysiyet cellatlığı yapmadan yapmakta fayda var. Dilimize çok dikkat edeceğiz.

'SİYASETÇİLERE TEHDİT YAKIŞMAZ'

Tehdit lafları siyasetçilere yakışmaz. Tehdit etmek bunlar doğru şeyler değil. Bagajımızda da bir şey yok, bagajımızda sadece şeffaflık var, bagajımızda sadece güzellikleri alkışlamak, eksikleri, yanlış yapılanları söylemek var. Bunlar da demokrasinin, insan haklarının, fikir hürriyetinin gereği, bunları yapıyoruz. Geçmişte beraber olduğumuz insanlarla ilgili mutlaka ki dikkatli konuşmak zorundayız.

BİR TEHDİT KELİMESİ YOK

AK Parti'nin birlikte yürüdüğü her insana orada teşekkür etmesi lazım, biz de birlikte yürüdüğümüz insanlarla ilgili geçmişimize saygı duyuyoruz, mazimize saygı duyuyoruz ama o mazideki yanlışlıkları da millete anlatmak, eksikleri de millete anlatmayı bir görev addediyoruz. Bir tehdit kelimesi yok, öyle bir şey olamaz siyasette. Yani nasıl ki ümmet kelimesi olmayacaksa nasıl ki ihanet yoksa nasıl ki bedel ödemek yoksa tehdit de yok.Yapılanlara teşekkür ederiz, yapılamayanları söyleriz, yapılamayanlara da yapmak için talip oluruz.

'CUMHURBAŞKANI DA SÖYLEDİKLERİNE DİKKAT EDECEK'

Türkiye demokratik bir ülke, kim kimi tehdit eder. Tehdit edenlere yargı gereğini yapar, hukuk gereğini yapar, böyle şey mi olur? Biz ileride yine yüz yüze bakacağız. Bayramlar da geleceğiz, törenler de bir araya geleceğiz. O nedenle mahçup olacağımız sözleri sarf etmeyiz. Devlet adamlığı naifliği içerisinde devlet adamlığı ciddiyeti içerisinde davranırız, konuşuruz.

Bagajımız yok, bir tehdit kelimemiz yok, bunlar yok, bir yanlış anlaşılma var herhalde öyle tahmin ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da konuşmalarına dikkat edecek, diğer siyasi parti liderleri de konuşmalarına dikkat edecek zaten problem de bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kaynaklanıyor."

NE DEMİŞTİ?

Istifa etmek zorunda bırakılan eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu geçen günlerde Sakarya'da yaptığı konuşmada; kendisini yeni parti çalışmaları içinde olduğu için hain olmakla itham eden ler için "Eski defterleri açarsak insan yüzüne çıkamazlar" demişti.