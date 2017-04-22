Deniz Baykal: Maç henüz bitmedi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı Gelibolu’da çoşkulu bir kalabalık ile birlikte CHP’li Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, CHP Gelibolu İlçe Başkanı Nevzat Kaya, meclis üyeleri ve siyasiler karşıladı. CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal ve beraberindeki heyet ile birlikte parti binası önüne gelen Baykal, kahvede bulunanlarla sohbet etti. Gelibolu’da karşılaştığı ilgiden memnun olduğunu ileri sürerken Deniz Baykal, “Böyle bir kalabalığı beklemiyordum. Neredeyse bir miting kalabalığı var. Gelibolu benim baba toprağımdır. Aile büyüklerimiz Geliboluludur. Sizlerle olmaktan gurur duydum” dedi. Gelibolu’nun referandum seçimlerinde kendini gösterdiğini ifade eden Baykal, şöyle devam etti:

“Milletin anayasasından, tek kişi anayasasına geçecekler. Oldu bittiye getirip, ofsayttan atılan golle maç da bitti, diyecekler. Hayır maç henüz bitmedi. Daha maçın devamı var. Bunun için Türkiye’nin her yerinde bu cumhuriyetin bir evladı olarak, Atatürk evladı olarak bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Ofsayttan bir gol attıklarını düşünüyorlar. Millet ayakta, tribünler ayakta, hakem şaşkın ne yapacağını bilemez halde. Futbolcular ayakta saha karışmış, şimdi gol ofsayt mı, değil mi o tartışılıyor. Hakem kurulu karar almış, ‘ofsayt değil’ diye. Ofsayt olsa ne olur olmasa ne olur? Daha ortada 45 dakika var. Yani 2.5 yıl var. Sizin kararınızın hiçbir önemi yok, önemli olan milletin kararıdır. Millet de o kararı 2019’da size verecek.”

Bu konuşma ardından yürüyerek belediye binasına giden Baykal, Başkan Mustafa Özacar ile bir süre sohbet ettikten sonra Çanakkale’ye hareket etti.