DEVA Partisi'nde istifa depremi

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi İbrahim Alper Akalın partisinden istifa ettiğini açıkladı.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi İbrahim Alper Akalın partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Kararını X hesabından Akalın şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyuna duyurumdur! Kuruluşundan beri sunduğumuz fikirlerin ekseriyetle tersi yönünde alınan inisiyatifler neticesinde ve DEVA Partisi’nde siyaset yapmamın partiye ve ülkeye bir fayda getirmeyeceği kanaatiyle partideki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Saygılarımla."

Kamuoyuna duyurumdur!



Kuruluşundan beri sunduğumuz fikirlerin ekseriyetle tersi yönünde alınan inisiyatifler neticesinde ve DEVA Partisi'nde siyaset yapmamın partiye ve ülkeye bir fayda getirmeyeceği kanaatiyle partideki tüm görevlerimden istifa ediyorum.



Saygılarımla. — İbrahim Alper Akalın (@ialperakalin) December 7, 2023

İbrahim Alper Akalın kimdir?

1984 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği lisans, İngiltere'de bulunan Warwick Üniversitesi'nde de Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesi aldı.



10 yılı aşkın bir süre Türkiye'nin önde gelen yatırım bankalarında ve uluslararası finans kurumlarında hisse senedi araştırma analisti ve finansal danışman olarak çalıştı. Bu süre boyunca sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketler başta olmak üzere çeşitli finansal kurumlar ve uluslararası yatırımcılara, şirket değerlemesi, fizibilite ve finansal modelleme, satın alma ve birleşme, halka arz, proje finansmanı ve hisse senedi yatırım danışmanlığı hizmetlerinde bulundu.

2006 yılında kurulan liberal gençlik kuruluşu 3H Hareketi'nin kurucusu ve genel koordinatörü olarak birçok sivil toplum etkinliğinde aktif çalışmalarda bulunan Akalın'ın, aynı zamanda çeşitli ulusal gazetelerde ve dijital platformlarda makaleleri yayımlanmaktadır.