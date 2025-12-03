  1. Anasayfa
DEVA Partisi'nin asgari ücret önerisi belli oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, asgari ücret için zam önerisini açıkladı. Babacan, ''Asgari ücretteki artışın en az yüzde 50 olması lazım'' dedi. Yüzde 50 zam yapılması halinde asgari ücret 33 bin 156 TL olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yakın zamanda 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için toplanacak. Asgari ücret görüşmeleri öncesi siyasi partiler önerilerini açıklamaya devam ediyor. 

TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı düzenlendi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2026 yılı asgari ücretini belirleme çalışmalarına ilişkin, "2025 yılının başında asgari ücret ilk defa gerçekleşen yani insanların yaşadığı enflasyon oranında değil, beklenen enflasyon oranına göre belirlendi. 'Beklenen enflasyon oranı' dediğimiz iktidarın ortaya koyduğu bir tahmin. İşçimizin, enflasyondan doğan hakkı yüzde 45 civarındayken, bu sene sadece yüzde 30 artış yapıldı. Asgari ücretlimizin geçen yıldan yüzde 15'lik bir alacağı var. Az önce açıklanan kasım ayı enflasyonundan sonra artık kesinleşti bu yılki enflasyon da yüzde 30 civarında olacak. 15 artı 30 eşittir 45. Pazartesi günü ekonomik büyüme açıklandı. Büyümeden dolayı da asgari ücretlimizin refah payı alacağı var, yüzde 5 de en azından oradan gelmesi lazım. Hesap böylelikle yüzde 50 ediyor. Bunun haricinde yapılan her hesap, kul hakkı doğurur. Yani asgari ücretteki artışın en az yüzde 50 olması lazım" diye konuştu. 

