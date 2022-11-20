DEVA ve AK Partili isimleri buluşturan düğün

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Ekmen'in oğlu Bedirhan Ekmen, Zeynep Yiğit ile dünyaevine girdi. Düğünde DEVA ve AK Parti yöneticileri bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Ekmen’in oğlu Bedirhan Ekmen ile Zeynep Yiğit dün gece Ankara İncek’te evlendi.

AK Parti kurucularından, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile AK Parti'li eski bakanlar Hüseyin Çelik ve Mehmet Şimşek de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte nikah şahitliği yaptı. Nikaha, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de katıldı.

Nikah törenine katılamayan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da telgraf göndererek genç çifti ve aileleri kutladı.

ANKA