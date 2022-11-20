  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. DEVA ve AK Partili isimleri buluşturan düğün

DEVA ve AK Partili isimleri buluşturan düğün

DEVA ve AK Partili isimleri buluşturan düğün
Güncelleme:

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Ekmen'in oğlu Bedirhan Ekmen, Zeynep Yiğit ile dünyaevine girdi. Düğünde DEVA ve AK Parti yöneticileri bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Ekmen’in oğlu Bedirhan Ekmen ile Zeynep Yiğit dün gece Ankara İncek’te evlendi.

AK Parti kurucularından, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile AK Parti'li eski bakanlar Hüseyin Çelik ve Mehmet Şimşek de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte nikah şahitliği yaptı. Nikaha, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de katıldı.

Nikah törenine katılamayan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da telgraf göndererek genç çifti ve aileleri kutladı.

ANKA

Etiketler ak parti deva partisi ali babacan bülent arınç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aleyna Tilki süper mini eteğinin azizliğine uğradı
Özel hastanede kan donduran görüntüler
TSK'nın Pençe Kılıç harekatı HDP'yi rahatsız etti! Skandal açıklama
Tarım Kredi marketleri indirimli ürünler listesini güncelledi
Hainler için hesap zamanı! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları bombalandı
Mesajları ifşa olan Gökhan Çıra, fenomen Ayşe Bade'ye ateş püskürdü
Otomobil fiyatlarına kur zammı geldi
''İstanbul'da asgari ücretle çalışan yok'' dedi, canlı yayın karıştı
Pençe Kılıç harekatının bilançosu açıklandı
Şaşkına çeviren hırsızlık! Kapı ve duvarları kırıp 15 evi soydular