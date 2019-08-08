Devlet Bahçeli'den yeni parti yorumu !

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemde yer alan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde gündemde yer alan konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı öncesinde "geri dönün" çağrısı yapmış ve çağrısında hep kullandığı "İP" ifadesi yerine İYİ Parti demesi dikkat çekmişti.

Söz konusu çağrıda, daha önce çeşitli ithamlarda bulunduğu İYİ Partili Ülkücüler için "dava arkadaşlarım" ve "fikren aramızda bulunanlar" ifadesini kullanan Bahçeli, bu çağrısından bir hafta sonra düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti için yine "İP" ifadesini kullandı.

YENİ PARTİ YORUMU

Bahçeli'nin basın toplantısında dikkat çeken bir başka nokta ise, Ali Babacan liderliğinde kurulmaya hazırlanan yeni parti hakkındaki soruya verdiği cevap oldu. Yeni partinin Cumhur İttifakı'nın ortağı AKP'den doğacak olmasına ve Erdoğan'ın yeni parti kurma hazırlığında olanlara yönelik sert ifadelerinin aksine Bahçeli, "Allah hayırlı uğurlu etsin 104'üncü parti olur." cevabını verdi.

Kaynak Yeniçağ: Bahçeli'den yeni parti yorumu