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  4. 01 Ekim 2020 15:26

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kuveyt'e taziye ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesi üzerine, ülkeye bir ziyarette bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kuveyt'e taziye ziyareti
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Bakan Çavuşoğlu'nu havalimanında Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al Sabah karşıladı. İki Bakan daha sonra havalimanında görüşme gerçekleştirdi.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 29 Eylül'de 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kuveyt Bakanlar Kurulunun açıklamasıyla, ülkenin yeni emiri olduğu duyurulan Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah (83), 30 Eylül'de Meclis önünde yemin ederek görevine başlamıştı.

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