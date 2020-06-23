  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 23 Haziran 2020 20:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri Bakanı ile görüştü
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Somalili mevkidaşı Avad ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Somali'de Türk askeri eğitim üssünü hedef alan intihar eylemi son anda önlenmişti

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü önünde bugün intihar saldırısında bulunmak isteyen bir kişi, askerler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirilmişti.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karışan bir intihar eylemcisinin fark edilerek vurulduğunu belirtmişti.

 
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü yakınında düzenlenen bombalı terör saldırısı kınanmıştı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
görüşme , bakan , dışişleri bakanı , çavuşoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM