Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela’da!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti ziyaretinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela’nın başkenti Karakas’a geldi. Bakan Çavuşoğlu, havaalanında karşılanmasının ardından Venezuella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu Venezuela ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez tarafından da kabul edilecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyaret sırasında müzakereleri tamamlanan bazı anlaşmaların imzalanması ayrıca Venezuela ile diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümü vesilesiyle bir ortak bildiri yayımlanması öngörülüyor.