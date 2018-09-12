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  4. 12 Eylül 2018 20:58

Dışişleri Bakanı'ndan kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li ve Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı'ndan kritik görüşmeler
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ve Alman mevkidaşı Mass ile telefonda görüştü. 

Çavuşoğlu, gün içerisinde de Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. 

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