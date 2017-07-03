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  4. 03 Temmuz 2017 21:18

Dışişleri'nden Ege Denizi'ndeki olay hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Sahil Güvenliği'n Türk bayraklı gemiye ateş etmesi sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Dışişleri'nden Ege Denizi'ndeki olay hakkında açıklama
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Dışişleri Bakanlığı M/V ACT adlı kuruyük gemisine Rodos Adası açıklarında seyir halindeyken  Yunan sahil güvenlik botu tarafından ateş açılmasına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada "Silahsız bir gemiye hangi sebeple olursa olsun ateş açılmasının hiçbir şekilde izahı yoktur. Bu menfur olayda Yunan makamlarının en temel hak olan insan yaşamını hiçe sayan ölçüsüz hareketini kuvvetle kınıyor ve benzeri bir olayın bir daha tekrarlanmaması beklentimizi uluslararası kamuoyuyla paylaşmayı gerekli buluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ege Denizi’nde Türk bayraklı bir kuru yük gemisine, Yunan sahil güvenlik botları tarafından ateş açıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin detaylı bir açıklama geldi.  Açıklamada ''İskenderun limanından İzmit limanına hareket halindeki Türk bayraklı M/V ACT adlı kuru yük gemisine Rodos adası açıklarında seyir halindeyken Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından ateş açıldığı öğrenilmiştir.

İki Türk limanı arasında yük taşıyan ticari ve dolayısıyla silahsız bir gemiye hangi sebeple olursa olsun ateş açılmasının hiçbir şekilde izahı yoktur. Tek tesellimiz hadisede can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiş olmasıdır.

Bu menfur olayda Yunan makamlarının en temel hak olan insan yaşamını hiçe sayan ölçüsüz hareketini kuvvetle kınıyor ve benzeri bir olayın bir daha tekrarlanmaması beklentimizi uluslararası kamuoyuyla paylaşmayı gerekli buluyoruz'' ifadeleri yer aldı.

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