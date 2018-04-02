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  4. 02 Nisan 2018 19:56

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarına böyle tepki gösterdi.

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
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Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan ifadelerini kınıyoruz" denildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sınırımızı yasadışı geçtikleri için ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan Başbakanlığı tarafından dün (1 Nisan) yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadeler, Yunan makamlarının ülkemize karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koymaktadır. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadeleri esefle karşılıyoruz.

Yunanistan’ın işine geldiği zaman hukuk devleti ilkesini öne çıkardığı, işine gelmediği zaman ise bu ilkeyi rahatlıkla yok sayarak uluslararası mahkemelerce aleyhinde alınan kararları uygulamadığı da yakın tarihimizden bilinmektedir.

Dışişleri Bakanlığı , asker , yunanistan
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