Diyanet'i hedef alan Macron'a AK Parti'den tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Macron'un Türkiye'yi, Diyanet kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez'' açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Fransa Cumhurbaşkanı ile son görüşmesinde ikili ilişkilerde pozitif gündeme odaklanmak noktasında bir kararlılık söz konusuydu. Ancak maalesef Macron'un son beyanatları ile bu çizginin dışına çıktığını görüyoruz" dedi.

Çelik "Macron'un Türkiye'yi, Diyanet kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Macron'un "Fransa Cumhuriyet değerleri"ne referans vererek Türk toplumunu ve Müslümanları hedef aldığını belirten Çelik, demokrasinin, Avrupa vatandaşlarının özgür bir şekilde dernek kurabilme ve siyasal, sosyal faaliyette bulunabilmelerine saygı duymayı gerektirdiğini söyledi.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Fransa'da düzenlenecek seçimlere müdahale edeceği iddiasını yineleyerek, "Fransa'nın propaganda organı yok. Fransa, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren veya yabancı ülkede seçimlere Fransa adına katılan dernekleri, dini yapıları finanse etmez" dedi.

Birkaç gün önce yayımlanan röportajında Türkiye hakkında söylediklerinin gözlem olduğunu ifade eden Macron, "Bugün Avrupa kıtasında, aralarında Diyanet'in de bulunduğu, Türkiye'nin resmi propaganda organları tarafından harekete geçirilen toplum örgütleri, yerleşik gruplar, siyasi gruplar var. Bunlar biliniyor ve tanınıyor. Kimi zaman seçimlerimize karışıyorlar, diğer zamanlarda derneklerin finansmanına karışırlar. Bunu son günlerde yine gördük" diye konuştu.