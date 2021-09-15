Doğu Perinçek'ten A Haber'e sert tepki: Sabotaj yaptılar

Doğu Perinçek, Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı A Haber’in Erdoğan’ın 10 yıl önce söylediği “katliam” ifadelerini yayımlamasına tepki gösterdi.

Perinçek, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın başında olduğu Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı A Haber’in AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 yıl önce söylediği “katliam” ifadelerini yayımlamasına tepki gösterdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da “Çıkış Yolu” programında Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Gürkan Demir ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel’in sorularını yanıtladı.

Perinçek, “Türkiye bugün Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önderliğinde PKK’ya karşı savaşırken, FETÖ’ye karşı savaşırken ve ABD’nin Türkiye’nin sorunlarına müdahale etmesine karşı mücadele ederken birdenbire böyle bir konunun gündeme getirilmesi sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı bir sabotaj, dinamittir” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN’A VURMUŞ OLDULAR”

Oda TV’nin haberine göre, “2015 öncesinin Tayyip Erdoğan’ı ile bugün savaşan Erdoğan’ı vurmuş, oldular”” diyen Perinçek, şunları söyledi:

“Gerçekten AKP yönetimine içeriden bir hançer diyebilirim. PKK’yı bitirmek üzereyiz, bitiyor PKK. Bu mücadelede kim var? Sayın Tayyip Erdoğan var. Bu mücadeleye Tayyip Erdoğan 24 Temmuz 2015’te girdi. 24 Temmuz 2015 öncesine bakarsan FETÖ’yle de beraberlikleri var. Bir koalisyon kurdu, Türkiye’yi yönetti.

Amerika başkanıyla ilişkileri vardı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Ondan sonra Kürt açılımı yapmış olduğu dönemdi. Şu an başka bir tarih var. Oradan böyle bir program seçip bugünkü Tayyip Erdoğan’a vurmuş oldular. Bunu kim yapıyor, Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti iktidarına karşı bütün mücadeleleri.”