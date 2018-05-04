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  4. 04 Mayıs 2018 21:44

Dörtlü ittifakın ismi belli oldu !

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin anlaşması sonucu yapılan ittifakın ismi belli oldu.

Dörtlü ittifakın ismi belli oldu !
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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) 4’lü ittifak yapma konusunda prensipte anlaştı. Partilerin tam yetki ile görevlendirdiği heyetler, ilkeler çerçevesinde görüştü. İttifakın isminin ise 'Millet İttifakı' olarak belirlendiği öğrenildi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP)'nin yarın saat 15.00'te de protokolü imzalayacağı öğrenildi. 4 parti arasında ittifakın ismine yönelik de çalışma tamamlandı. Yapılan görüşmelerde ittifakın isminin ise 'Millet İttifakı' olarak belirlendiği öğrenildi.

İttifak, milletvekili seçimleri için oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa her parti kendi adayını destekleyecek.

İttifak kuracak siyasi partilerin ittifak protokollerini 6 Mayıs'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerekiyor.

DEMOKRAT PARTİ AYRINTISI

İttifakta CHP, İYİ Parti ve SP kendi kurumsal kimlik ve listeleriyle yer alacak. DP’nin bu ittifakta hangi formülde yer alacağı ise dört partiden yetkililerin oluşturduğu ortak çalışma grubunun son toplantısında karara bağlanacağı belirtiliyor. Kulislere göre DP’den bazı isimlere İYİ Parti listesinden, SP’den bazı isimlere de İYİ Parti ve CHP listesinden yer verilebileceği konuşuluyor.

PİAR ARAŞTIRMIŞTI

Piar Araştırma'nın son anketinde ittifakın bu şekilde olması durumunda oy dağılımının şöyle olduğu ifade edilmişti:

AK Parti-MHP: 44.70

CHP-İYİ Parti-SP-DP: 40.20

HDP: 14.90

Diğer: 0.20

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