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  4. 08 Aralık 2018 10:29

Ekrem İmamoğlu: ''Beylikdüzü modelini İstanbul’da uygulayacağız''

Adı CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Beylikdüzü modelini İstanbul genelinde uygulayacağız” dedi.

Ekrem İmamoğlu: ''Beylikdüzü modelini İstanbul’da uygulayacağız''
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Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre, Ekrem İmamoğlu, partisinin 39 ilçe başkanıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde basına kapalı görüşme yaptı.

Görüşmede İmamoğlu'nun adaylı sürecini değerlendirirken partinin resmi kurulları adayı açıklayana kadar herkesin bir araya gelmesi için çaba harcayacağını ifade etti. 

İmamoğlu, şunları söyledi:

Beylikdüzü modelini İstanbul genelinde uygulayacağız. Burada her inanç kesimine ve düşünceye eşit hizmet verdik. Aynı modeli İstanbul'da uygulamamız başarıyı getirecektir.

İlçe başkanları da İmamoğlu için "Aday adayı durumundan ziyade aday pozisyonunda konuşmalar yaptı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet

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