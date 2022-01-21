Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre bu akşam saat 19.39'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem il merkezinden de hafif olarak hissedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Deprem sonrası Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.