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Emekli ve çalışanlara ek zam mı geliyor? AK Parti tarih verdi

Emekli ve çalışanlara ek zam mı geliyor? AK Parti tarih verdi
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ''Haziran sonu, temmuz başı itibarıyla emekliler başta olmak üzere tüm çalışanlarla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü artıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız buna dair düzenlemelerimizi inşallah gerçekleştireceğiz'' açıklamasını yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli maaşlarına yönelik yeni bir düzenlemenin olup olmadığına ilişkin açıklama yaptı.

Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusu üzerine, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'a kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

Akbaşoğlu'nun açıklaması şöyle;

"2024 yılı emekliler yılı olarak ilan edildi. Alım gücünü artırmaya tüm çalışanlarımızla birlikte daha iyi noktaya taşıma irademiz var. Meclis muhtemelen nisan ortalarında tekrar görevini ifa edecek, o tarihten itibaren de bu hususları gündemimizde müzakere edeceğiz.

Haziran sonu, temmuz başı itibarıyla emekliler başta olmak üzere tüm çalışanlarla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü artıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız buna dair düzenlemelerimizi inşallah gerçekleştireceğiz."

Etiketler ak parti emekli maaşı zam
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