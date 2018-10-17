Erdoğan açıkladı: İki kamu bankası o ülkede şube açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moldova’da açıklama yaptı. Erdoğan Ziraat Bankası ve Halkbank'ın Moldova'da şube açacağını duyurdu.



İşte Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:

FETÖ UYARISI

FETÖ ile ortak mücadelemizde Türk halkının Moldovalı dostlarından beklentisi, gereken desteği tereddütsüz bir şekilde gösterebilmesidir. Bu haklı mücadeleye kara çalmak isteyenleri, Türkiye-Moldova dostluğuna yakışacak şekilde hareket etmeye davet ediyorum.

Özellikle Silahlı Kuvvetlerimize sızmış, polisimize sızmış, yargımıza sızmış, devletimizin bütün kademelerine sızmış bir terör örgütüdür. Bu terör örgütü, aynı çalışmalarını şu anda Moldova'da da yapmak, devletin kademelerine sızmak suretiyle burada da aynı adımları atabilir.

Ziraat Bankası ve Halk Bankası elemanlarını buraya göndermek suretiyle burada bir çalışma yaptılar. En kısa zamanda bun bankalarımızdan biri ya da ikisi Moldova’da şubelerini açacaklar.

MOLDOVA CUMHURBAŞKANI'NDAN TAAHHÜT



Bu arada Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, Gökoğuz Yeri'nin özerkliğinin anayasada güvence altına alınması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taahhütte bulundu