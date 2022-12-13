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Erdoğan, AK Partili ismin seçim anketinde de kaybetti

Erdoğan, AK Partili ismin seçim anketinde de kaybetti
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Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde açıklanan seçim anketlerinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kayıpları dikkat çekerken, AK Parti'den daha önce milletvekili olabilmek için başvuru yapan bir ismin düzenlediği ankette de Erdoğan "X Aday" karşısında kaybetti.

AK Parti'de geçmiş seçimlerde milletvekilli aday adaylığı başvuruları yapan Cihan Saraç, Twitter hesabından bir anket düzenledi. 

Saraç, düzenlediği ankette, "Safları görelim. Bu ankete yorumlarla kimlerle katılacak göreceğiz. 2023 seçimlerinde adayınız kim?" diye sordu.

Saraç'ın yaptığı ankette iki şık yer aldı: Erdoğan ve X aday. Ankette 'X' aday yüzde 58 oy alırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 42 oy aldı.

Anket sonuçlarından sonra Saraç,Twitter'ın sahibi Elon Musk'u Twitter'dan etiketleyerek, "Bu twitda bot pislikleri biran önce @elonmusk temizle bunlar toplumu kirletiyor" dedi.

2015 Haziran ve 2018 genel seçimleri öncesinde AK Parti'den milletvekili aday adaylı başvurusu yapan, Cihan Saraç 2022 Mart ayında AK Parti Sakarya İl Disiplin Kurulu'nun tarafından ihraç edilmişti.

Erdoğan, AK Partili ismin seçim anketinde de kaybetti

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