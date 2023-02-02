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Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede seçim süreci, yasal düzenlemeler gibi konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yılın ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Çankaya ilçesindeki evinin kapısında karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli tokalaşıp, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeye geçti. Bahçeli'nin evindeki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede seçim süreci ve siyasetteki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan'ı yine aracına kadar uğurladı. Erdoğan, makam aracıyla hareket ettikten kısa süre sonra yol üzerinde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak hediye etti.

Erdoğan dün katıldığı TRT yayınında, "Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 5 Ekim, 9 Kasım ve 13 Aralık'ta bir araya gelmişti. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Beştepe'de ağırlamıştı. 

Etiketler recep tayyip erdoğan mhp devlet bahçeli
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