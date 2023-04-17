Erdoğan bayramın ilk gününü işaret etti: Müjdeyi paylaşacağız...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi, anahtar teslim töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, bayramın ilk günü duyurulacak bir müjdenin haberini verirken Fikirtepe Projesi ile ilgili de detayları anlattı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu felaketlerin üstesinden gelerek yolumuza devam ediyoruz. Her felaket bize almamız gereken tedbirleri tekrar hatırlatıyor. Asrın felaketi 6 Şubat depremleri etki ve yıkım alanının büyüklüğünde yaşayanların ifadesiyle adeta bir küçük kıyamet şeklinde gerçekleşti. Ülkemiz fay hattı tehdidiyle karşı karşıya. Kentsel dönüşüm projeleri önem verdiğimiz konulardan biri. İstanbul önceliklerimizin başında yer almak mecburiyetinde.



"ORTALAMA OLARAK PROJENİN 3'TE 1'İ TAMAMLANDI"

6 Şubat depremleri gösterdi ki deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor. Bunun için hem mevcut projeleri hızlandırmakta hem de yeni projeleri olabilecek en kısa sürede hayata geçirmekte kararlıyız. Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 830 bin metrekareyi bulan alanı ve 2,5 milyon metrekare inşaat sahasıyla ülkemizin en önemli projelerinden biridir. Projeye 2020 Aralık ayında başlandı. Fikirtepe'de gerçekten örnek bir proje yürütülüyor. Ortalama olarak projenin 3'te 1'i tamamlandı.

60 BİN KİŞİNİN YAŞAYACAĞIZ 12 BİN 418 KONUT

(Yeni Fikirtepe Projesi) 20 milyarlık yatırımla içerisinde 60 bin vatandaşımızın yaşayacağı 12 bin 418 konut yapıyoruz. Önümüzdeki yılın temmuz ayına kadar konutların tamamı sahiplerine teslim edilmiş olacak.

1648 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz. Diğer etaplardaki dönüşüm çalışmalarını da başlatıyoruz. Gönül bu projenin daha yatak bir mimariyle gerçekleştirilmesini isterdi. İstanbul'da acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında en küçük bir ihmale veya açgözlülüğe meydan vermemeliyiz.

Bugüne dek yaptığımız 1 milyon 180 bin TOKİ konutuyla ilgili sıkıntı yaşamadık.

'MÜJDE' AÇIKLAMASI

Kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 600 bin liradan 1250 bin liraya çıkardık. Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi paylaşacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kandil’den meydan okuyorlar. Ne diyorlar, bay bay Kemal’i destekleyeceğiz. 14 Mayıs’ta benim milletim Kandil’e prim vermeyecek. Onun için tabii çok çalışacağız.

7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetecek. Savaş Ay'ın Bay Bay Kemal'le yaptığı programı hatırlıyor musunuz? Ne rezaletti. Şimdi bizim hastanelerimizde böyle bir durum var mı? Yanıbaşınızda bir şehir hastanesi. Benim vatandaşımın sağlığı, sıhhati bizim sorumluluğumuzda.

TCG ANADOLU

Biliyorsunuz ordumuza teslim ettik ve bugün halkımızın ziyaretine açıldı. Herkes orada TCG Anadolu'yu ziyaret etmek suretiyle kendi gurur ifadesini yakından izlediler. Böyle bir uçak gemisini yapmak da bize nasip oldu. Bir toplu iğneyi üretemeyen Türkiye'de, artık savunma sanayinde bütün bunları üreten Türkiye'ye geldik.



Tabii ki sıkıntılar da var. Bunları çözecek olan da biziz. Bir de bunlara sorun, siz ne yaptınız?