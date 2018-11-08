Erdoğan: ''Biz ağaç kesen değil ağaç diken iktidar olduk''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya Şehircilik Günü kapsamında düzenlenen AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sıfır Atık Projesi'ni bir vakfa dönüştürerek güçlü bir sivil toplum kuruluşuna sahip olalım diyorum'' ifadesini kullandı. Millet bahçelerini yaparken bir kenarına da millet kıraathaneleri yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, ana muhalefeti eleştirerek ''Millet kıraathanesi dedim onlar kumarhane anladılar'' şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Sıfır Atık Projesi gibi çalışmalar hakkında da sizlere bilgi verilecek. Sıfır Atık Projesi olayını da bir vakfa indirgeyerek ülke genelinde böyle bir güçlü sivil toplum kuruluşuna da sahip olalım diyorum.

''DİKEY MİMARİ YOK YATAY MİMARİ''

Diyoruz ki dikey mimari yok yatay mimari. Önce mescit sonra sosyal donatı alanları okuldu vesaire bunlar onun ardından oralarda çevrecilik yeşillendirme ve inşaların devamı.

''AĞAÇ KESEN DEĞİL AĞAÇ DİKEN İKTİDAR OLDUK''

Bugüne kadar milyonlarca fidanı ağacı diktik. Biz ağaç kesen bir iktidar olmadık diken olduk. Çıkmış okul yapmaktan bahsediyor o senin işin değil. Bay Kemal sizin bu noktada yüreğiniz yok. Bu kadar anlatıyoruz kulağı var duymuyor. Bu bizim işimiz. 'Türkiye'de yalanı en güzel kim söyler?' diye sorduklarında hiç düşünmeden cevap verin; 'Bay Kemal.

''BİNALAR BÜYÜDÜ, GÖNÜLLERİMİZ ÇORAKLAŞTI''

Eskiden her biri diğerinden güzel eserlerimizle donatarak ruhumuzu özgür bıraktığımız yerler daha sonra çirkinliklerin kuşatması altında bedenimizin zindanlarına dönüştü. Binalar yükseldi, yollar büyüdü fakat gönüllerimiz çoraklaştı çölleşti karardı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Şu anda 53 farklı ilimizdeki 229 adet riskli alanda çalışmalar sürüyor. 30 ilimizde 133 kentsel dönüşüm alanı belirledik. Bu sıkıntılı yerlerin yaklaşık yarısı imar barışından faydalanacak görünüyor. Çevrenin korunması konusunda da çok önemli icraatlar gerçekleştirdik. İktidarlarımız döneminde 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ

31 Mart seçimleri hem genelde hem de yerelde yapılan hizmetleri vatandaşımıza anlatmak için önemli fırsattır.

''MİLLET KIRAATHANESİ DEDİM ONLAR KUMARHANE ANLADILAR''

Millet bahçelerini yaparken bir kenarına da millet kıraathanelerimizi koyalım. Oralarda çayını simitini kek hepsi olsun. Millet kıraathanesi dedim onlar kumarhane anladılar. Derviş diyemeyeceğim bunlara zikir fikir meselesi.''