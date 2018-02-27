Erdoğan Cezayir ile ticaret hacmi hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de Türkiye-Cezayir İş Forumu'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Turist sayımız 32 milyona ulaşmış vaziyette. Merkez Bankası'nda 27,5 milyar dolar rezerv vardı, şimdi 120 milyar dolara ulaştık. Eğitimde 282 bin yeni derslik yaptık, sağlıkta adeta bir devrim gerçekleştirdik. Ulaşımda 20 bin kilometreye yakın yeni bölünmüş yol inşa ettik, 29 yeni havalimanı açtık.

Türkiye sahip olduğu imkanları, birikimi ve deneyimi dostlarıyla paylaşmaktan çekinmemiş ve çekinmeyecektir. Suriye ve Irak'taki savaştan kaçarak ülkemize gelen 4 milyona yakın kardeşimizi 30 milyar dolarlık bir harcama ile misafir ettik.

Cezayirle 3,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi yeterli bulmuyorum. Bunu 5 milyar dolara çıkarmamızda fayda var. Bunu ilk etapta 5 milyar dolara ikinci etapta 10 milyar dolara çıkarabiliriz buna mani yok. Özellikle enerji alanındaki işbirliğimizin süratle ilerletilmesi gerektiğini düşünüyorum."