Erdoğan depremlerin maliyetini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan konuşmasında, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu Konferans için teşekkür ediyorum. 7,7, 7,6 büyüklüğündeki 2 şiddetli deprem 11 ilimizde çok ciddi yıkıma ve can kaybına yol açtı. 50 bin 96 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 6 bin 807 yabancı dostumuz için de baş sağlığı diliyorum.

Bir kısmı müstakil deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar devam ediyor. Olumsuz ha şartlarına rağmen enkaz kaldırma çalışmalarından depremzedelerin ihtiyaçları için gereken tüm gayreti gösteriyoruz.

Depremzedelerimizin barınma, gıda ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesine kadar gereken her türlü gayreti gösteriyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız tamamlanmak üzeredir. İlk hesaplarımıza göre depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor.

Hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir. Depremden sonra Türkiye, 90 ülkeden 11 bin 320 personelin desteğini yanında buldu. 36 sahra hastanesi siz değerli dostlarımız sayesinde kuruldu.

Konferansta yapacağınız katkılar afetin izlerini ortadan kaldırma konusunda bize yardımcı olacaktır. Esas mücadelemiz şimdi başlıyor. Çadır kent, koyteyner kent kurulumuna devam ediyorum. Yarım milyon insanımızı bu alanlara yerleştireceğiz.

Tarih boyunca hiçbir ayrım yapmadan dara düşen herkesin yardımına koştuk. Koronavirüs salgını döneminde 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım gönderdik. Çatışma bölgelerinden göç etmek zorunda kalanlara kapılarımızı açtık.

3 buçuk milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz.

Gece gündüz demeden milletimiz için yardım toplayan, yanımızda olan siz dostlarımıza teşekkür ediyorum.