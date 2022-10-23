Erdoğan, Diyarbakır'da Demirtaş'a yüklendi: ''Kürt kardeşlerimi sömürüyor''

Diyarbakır'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Demirtaş'a yüklendi. Erdoğan, ''Edirne Cezaevi'nde olan zatın Kürtlükle alakası yok ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor.'' ifadelerini kullandı. Erdoğan, Diyarbakır Cezaevi'nin müze olacağını belirterek, ''Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibariyle cezaevi Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmiştir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin toplu açılış törenine katılıyor.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Diyarbakır bugün bir başka... Diyarbakır'ı özlemişiz. Sizlerin coşkusundan anladığım kadarıyla Diyarbakır da bizi özlemiş. Bartın'daki elim kaza nedeniyle gezimizi ertelemek durumunda kalmıştık. Şehitlerin ailesi bize emanettir. O emanete de sonuna kadar sahip çıkacağız. Başlatılan incelemeler sonucunda olayda kusuru olanlar tespit edilecek, onlarla ilgili de her türlü işlemi yapacağız.

DİYARBAKIR ANNELERİ'Nİ BATI'NIN ŞEMPANZELERİNE BIRAKMADIK

Diyarbakır Anneleri'ni Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu Batı'nın insan hakları savunucuları? Bir kere gelip de Diyarbakır Anneleri'ni gelip ziyaret ettiler mi? Niye? Onların insan hakları savunuculuğu ile alakası yok. Onlar sadece sahne artistidir. Benim Diyarbakır Annesi kardeşlerim bunlara prim vermediler.

5 MİLYAR 125 MİLYON TUTARINDA 140 KALEM ESERİ AÇIYORUZ

Şehrimize kazandırdığımız yatırım bedeli 5 milyar 125 milyon olan 140 kalem eseri bugün buradan açıyoruz.

ÜLKEMİZİN AYDINLIK GELECEĞİNE 85 MİLYONLA HEP BİRLİKTE YÜRÜYELİM

Diyarbakır'ın rengi, terör ve siyaset baronları değildir. Diyarbakır'ın rengi kökenine, inancına, sahip çıkan asil insanlardır... Diyarbakır'ı köklerinden koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bir maziden matiye köprü kurarken zamanın ruhunu da es geçmiyoruz. Ey Diyarbakır gel, her güzelliği içinde barındıran rengine birlikte sahip çıkalım. Gel, ülkemizin aydınlık geleceğine 85 milyonla hep birlikte yürüyelim. Bu bölgenin kadim şehirleri Şam'ın, Bağdat'ın, Kudüs'ün boynu bükülürken senin de yıldızını yükseltelim. Sen bu ülkenin, bu milletin gözbebeğisin. Sen, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin en önemli lokomotiflerinden birisisin. Ali Emiri de Ziya Gökalp de Sezai Karakoç da Diyarbakırlıdır. Eski yeni her eseriyle Diyarbakır'ı gönülden seviyoruz.

KÜRT DEĞİL AMA KÜRT KARDEŞLERİMİ SÖMÜRÜYOR

Kürt kardeşlerime en büyük zulmü yapan bunlar. Kandil'e benim Kürt kardeşlerimin çocuklarını kaçıran bunlar değil mi? Her türlü tacizi yapan bunlar değil mi? 7 ay sonra yapılacak seçimlerde bunlara bütün bunları hesabını sormaya var mıyız? Yasin Börü kardeşimizi şehit eden alçaklar bunlar değil mi? Şu anda Edirne Cezaevi'nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Bunun hesabını Kürt kardeşlerim sormayacak mı? Şu anda bir eş başkanları var. O da Kürt kardeşlerimi sömürüyor.Allah bir daha bu ülkeye de Diyarbakır'a da o acı günleri göstermesin diyorum. Hamdolsun Diyarbakır artık huzurun şehridir.

SON KAMPANYAMIZLA DİYARBAKIR'A 5570 KONUT, 450 SANAYİ SİTESİ VE 30 BİN KONUTLUK ARSA DAHA KAZANDIRACAĞIZ

Sadece Diyarbakır'ın huzurlu olması yetmez, Irak'ın da Suriye'nin de huzurlu olması lazım. Türkiye'yi büyütüyoruz derken güvenliği ile huzuru ile işiyle, vizyonuyla velhasıl her şeyi ile büyütüyoruz. Biz bugüne kadar Diyarbakır'ı 57 milyon liralık kamu yatırımı ile her alanda geliştirmenin gayreti içinde olduk. Batı'ya ne yaptıysak Doğu'ya, Güneydoğu'ya da onu yaptık. İnşası süren Kayapınar Şehir Hastanemizi de ihalesini hızla yenileyerek sizlerin hizmetine sunacağız. Sporda ülkemizin en modern statlarından birini Diyarbakır'a kazandırdık. Son kampanyamızla Diyarbakır'a 5570 konut, 450 sanayi sitesi ve 30 bin konutluk arsa daha kazandıracağız. Kura neticesinde arsaları kim kazanırsa onlar alacak. Eski stadın yerine Millet Bahçesi yapıyoruz. Ulaştırmada 44 km'lik bölünmüş yol uzunluğunu 456 km'ye çıkardık. Bugüne kadar yaptığımız barajlara ek olarak GAP'ın en önemli kısımlarından Silvan Barajı'nı hayata geçireceğiz. Silvan Barajı yakında su tutmaya başlıyor. TOKİ çalışmalarında bir yandan 500 bin konutu, arsayı, iş yerini kapsayan yeni kampanyayı başlatırken mevcut projeleri de hızla tamamlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ni terör örgütüne peşkeş çeken kişilerden alarak yeniden sizlerin hizmetine verdik. Bu belediyelerimizde çok güzel hizmet veriliyor. Büyükşehir Belediyemiz 1 milyar 710 milyonluk yatırımla yol, fidanlık, eğitim kurumlarının bakım onarımı gibi hizmetleri kazandırdı. Belediyelerimizin tüm bu eser ve hzimetlerinin resmi açılışını da bugün buradan yapıyrozu. Diyarbakır yeniden ülkemizin en önemli sanayi ve üretim kenti olma yolunda hızla ilerliyor. 15 yeni fabrika ve OSB'de açılışını yapacağımız 4 yeni fabrika buna işaret ediyor. Toplamdaki 19 fabrika üretimde, ihracatta, istihdamda yapacağı katkılar, şehrimizin parlayan yıldızına katkı sağlayacaktır.Resmi rakamı henüz almadım ama 70 binin üzerinde bir katılım var.

DİYARBAKIR CEZAEVİ MÜZE OLUYOR

Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibariyle cezavi Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmiştir. Bakanlığımız restorasyon için gereken projeyi hazırladılar. Diyarbakır Cezaevi binası artık içinde müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar farklı alanlarda faaliyet yürütme mekanı olarak hizmet verecektir. Diyarbakır Cezaevi müze oluyor. Kütüphanesiyle, sanat gösteri alanları ile artık bu acının yaygınlaştığı cezaevi ortadan kalkıyor.

Elbette Diyarbakır'ın bu güzel tablosundan rahatsız olanlar da var.Kürt kardeşlerimi bir avuç sapkının oyuncağı haline getirmek isteyenlerin sizin adınızı nasıl istismar ettiğini görüyorsunuz. HDP denen parti görünümlü emperyalist operasyonel aygıt, maneviyatımızı hedef alan tüm sapkınların aktörü durumundadır. HDP, terör örgütünün sadece payandası değildir. Bu fitne yuvası, sapkınların en başta aktörü durumundadır. CHP, kurduğu 6'lı masaya çantada keklik gördüğü bunları almaya tenezzül bile etmemiştir. Bunlar 6'lı masanın altında kalmış olmanın mahcubiyeti ile İstanbul'da bir grup adı sanı belli olmayan parti ile ittifak kurmuşlar.

Türkiye'nin bundan sonraki her meselesini de yine biz çözeceğiz.