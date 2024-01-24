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Erdoğan, Hafize Gaye Erkan için sessizliğini bozdu

Erdoğan, Hafize Gaye Erkan için sessizliğini bozdu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilgili iddiaların ardından sessizliğini bozdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babasının bir çalışanın işine son verdirdiğine yönelik iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddiaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız ettiği, hatta Erkan'ın görevden alınabileceği iddia edilmişti. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oda TV'de yer alan, 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' üst başlığı ile 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' iddiaları son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmadır. Kurumları bu tarz ithamlar ile töhmet altında bırakan dedikoduları şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer vermişti.

ERDOĞAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilgili tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan sessizliğini bozdu. Ankara'da AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, ''Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz'' dedi. 

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Erkan hakkında babası Erol Erkan'ın bir banka personelini işten çıkardığı ve Merkez Bankası Sosyal Tesisi'ni kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği iddiaları ortaya atıldı. 

Ardından Erol Erkan’ın bir banka çalışana tokat attığı ayrıca İzmir Özdere'deki Merkez Bankası'na ait kampı da depremden sonra sadece kendi kullanımına soktuğu iddiaları gündem oldu. 

 Erkan ve ailesi açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve yargı süreci başlattıklarını duyurdu.

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Etiketler recep tayyip erdoğan hafize gaye erkan tcmb
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