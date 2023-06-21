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Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret etti. Görüşmede siyasetteki son gelişmeler ele alındı. Ziyaret, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret etti. İki liderin görüşmede siyasetteki son gelişmeleri ele aldığı tahmin ediliyor.

 Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama ile duyuruldu. Buna göre ziyaret, Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

 

 

Etiketler recep tayyip erdoğan devlet bahçeli mhp
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