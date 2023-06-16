Erdoğan: İstanbul'u Fetret Devri’nden hep beraber çıkartacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Vaniköy Camii’nin restorasyon sonrası ibadete açılış programına katıldı. Cami açılışında konuşan Erdoğan, ''Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul’u içinde sürüklendiği bu Fetret Devri'nden hep beraber çıkartacağız'' dedi.

1665’te Vani Mehmed Efendi tarafından yaptırılan, 2020 yılı Kasım ayında çıkan yangında hasar gören ve büyük oranda tahrip olan Üsküdar’daki Vaniköy Camii’nin restorasyonu tamamlandı ve ramazan ayından yeniden hizmete girdi. Boğazın incisi olarak isimlendirilen İstanbul’un simge yapılarından olan caminin restorasyon sonrası ibadete açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Cuma namazını da burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

"YALANLARLA İSTANBULLU KARDEŞLERİMİZİN ZİHNİNİ BULANDIRMAYA ÇALIŞTILAR"

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi Vaniköy Camii Üsküdar’ımızın sembol mekanlarından biriydi. Boğazın incileri arasında yer alan 358 yıllık Vaniköy Camii, maalesef 2 buçuk yıl önce çıkan yangında çok ağır hasar görmüştü. Camimizin ahşap çatısı ile mahfil bölümü tamamen yanmış, hünkar kasrının iç mekanları da kullanılamaz hale gelmişti. Bir Üsküdar sakini ve aşığı olarak bizim de yüreğimizi yakan bu yangın sonrasında malum çevreler hemen istismara başladılar. Buranın komple yıkılarak ranta açılacağını ifade ettiler. Akla, vicdana ve ahlaka sığmayan bir sürü tezvirat yaydılar. Her zaman yaptıkları gibi yalanlarla, çarpıtmalarla, bühtanlarla İstanbullu kardeşlerimizin zihnini bulandırmaya çalıştılar. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Ata yadigarı şu nadide eseri şehre vefa misyonuyla yeniden ihya etmek için süratle harekete geçtik. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüz, Mehmet Vani Vakfı ve Kalyon Vakfı arasında bir restorasyon protokolü imzalandı. Kapsamlı bir hazırlık sürecinden sonra Kalyon Vakfı camimizi aslına uygun olarak tekrar şehrimize kazandırmak amacıyla hemen kolları sıvadı. Çam kerestereleri Dursunbey’den, meşe keresteleri Yenice’den, mermerleri Marmara Adası’ndan temin edilerek camimiz tamamen özgün malzeme kullanılarak yenilendi. Ayrıca camide yer alan Hünkar Kasrı’nın zemin katı kütüphane olarak vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Titiz bir çalışmayla seçilen yaklaşık bin 600 eser, başta gençlerimiz olmak üzere camimizi ziyaret eden herkesin kullanımına açık olacak" diye konuştu.

"İHYA ETTİĞİMİZ HER BİR MİRASIMIZLA GEÇMİŞTEN BUGÜNE VE GELECEĞE SARSILMAZ KÖPRÜ KURUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Üsküdar’ın değil, İstanbul’un da sembol mimari eserlerinden olan Vaniköy Camii, yangında yıkılana kadar tam 3 buçuk asır boyunca bu bölgenin adeta kalbi konumundaydı. 18’inci yüzyıldan itibaren padişahların ziyaretgahlarından biri olmuştu. Camimizin artık kütüphanesiyle birlikte kısa sürede İstanbulumuzun yeni uğrak yerlerinden biri haline geleceğine inanıyorum. Restorasyon sonrası tekrar ibadete açtığımız Vaniköy Camii’nin ilçemize ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu muhteşem eserin, şehrimize kazandırılmasında emeği geçen, işçisinden mimarına, mühendisine, ustasından sanatçısına kadar herkese teşekkür ediyorum. Caminin restorasyonunu gönüllü olarak üstlenen ve bu görevi en güzel şekilde yerine getiren Kalyon Vakfı’nı canı gönülden tebrik ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımızı ilk günden itibaren projeyi sahiplendiği ve güçlü biçimde desteklediği için ayrıca kutluyorum. Camilerimizin hepsi birer ibadethane olmanın yanı sıra aynı zamanda bu toprakların ebediyen bize ait olduğunu gösteren tapu senetleridir. Camiler bizim kimlik kartımız. Bizi binlerce yıllık şanlı mazimize bağlayan manevi köprülerimizdir. Ecdad yadigarı eserlerimizi korumayı, köklerimizi ve manevi bağlarımızı da muhafaza etmek bakımından gerekli görüyorum. İhya ettiğimiz her bir kültürel mirasımızla aynı zamanda geçmişten bugüne ve geleceğe sarsılmaz bir köprü kuruyoruz. Ayağa kaldırdığımız her eserimizde millet varlığımızı daha da güçlendirmiş oluyoruz. Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla İstanbulla birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz. Yurdun dört bir yanını ilmek ilmek dokurken, ruh dünyamızı besleyen iman ocaklarının tütmesine özel önem veriyoruz. Rabbim bu hassasiyetle restore ettiğimiz camimizin içinden cemaati, minerallerinden ezanı, kubbesinden Kuran-ı Kerim seslerini eksik etmesin diyorum. Bu vesileyle camimize ismini veren Mehmet Vani Efendi’yi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

"21 YILDA KAMU YATIRIMLARININ TUTARI 812 MİLYAR LİRAYI GEÇİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim her köşesinden, her bir taşından adeta tarih fışkıran İstanbul’a olan sevdamız, muhabbetimiz ve sadakatimiz bir başkadır. Bize, Sultan Fatih’in, Ulubatlı Hasan’ın ve Akıncıların emaneti bu şehri tüm ilçeleriyle birlikte gönülden seviyoruz. İstanbul sevgimizi birileri gibi sadece lafta bırakmıyoruz. İstanbul’un her metrekaresini, eser, yatırım ve projelerimizle nakış nakış işleyerek samimiyetimizi gösteriyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan, tüm İstanbullulara hizmet ederek muhabbetimizin gereğini yerine getiriyoruz. İstanbul’a minnet borcumuzu bu kadim şehrin tarihi ve kültürel dokusuna daha fazla sahip çıkarak ifa etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar kaderine terk edilmiş ecdad yadigarı nice eseri ihya ettik. Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyetine uygun şekilde Ayasofya Camii’ni, 86 yıllık ayrılığın ardından tekrar ezanı Muhammediyelerle buluşturduk. Büyük Çamlıca Camii ile İstanbul’a görkemli ve şehrin sembolü haline dönüşen muhteşem bir eser kazandırdık. Bir dönem vesayet girişimlerine bahane olarak gösterilen Taksim Camii’ni inşa ederek İstanbul’un kalbine bir gül yerleştirdik. Rami Kütüphanesi’nden Eminönü Yeni Camii’ne kadar pek çok eseri tarihi hüviyetini koruyarak restore ettik, milletimizin istifadesine sunduk. Levent Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ni inşa ederek yine muhteşem bir eseri kazandırdık. 2002’den bu yana sadece vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla yaklaşık 5 bin 500 eserimizi restore ederek ihyasını gerçekleştirdik. Bunlarla birlikte havalimanlarından raylı sistemlere, şehir hastanelerinden okullara, yollara, kültür merkezlerine kadar her alanda İstanbul’u hak ettiği yatırımlarla buluşturduk. Son 21 yılda İstanbul’a yaptığımız kamu yatırımlarının toplam tutarı güncel rakamlarla 812 milyar lirayı geçiyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL’U İÇİNDE SÜRÜKLENDİĞİ BU FETRET DEVRİNDEN HEP BERABER ÇIKARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994’ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı ancak İstanbul’u birkaç senedir, yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul’u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

DHA