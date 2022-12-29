  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi kabul etti

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi kabul etti

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi kabul etti
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin beklenen görüşmesi başladı. 

İLK FOTOĞRAF PAYLAŞILDI
1 Ocak'ta doğum gün olan Bahçeli'nin MHP'nin bayrağındaki sembolünün olduğu pastayı keserken çekilen fotoğrafı da paylaşıldı. 

SEÇİM GÜNDEMLİ Mİ?
AA, toplantıda yeni yıl öncesi yapılacaklar ve gündemdeki konular ele alınacağı bilgisini duyurdu.

Ancak, siyaset kulislerinde iki liderin, seçim tarihini öne çekme tartışmalarına değineceği ve bu konuda karar verebileceği konuşuluyor.

TARİHLER TARTIŞMAYA AÇILMIŞTI
Seçimlerin erkene çekilmesi konusunda, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin başta olmak üzere birçok AKP’li yöneticiden açıklama gelmişti.

Son olarak, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum da seçimlerin öne çekilebileceği tarihleri açıklamıştı.

16 GÜN ÖNCE DE GÖRÜŞTÜLER
Erdoğan, 13 Aralık'ta MHP liderini, evinde ziyaret etmişti. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürmüştü.

 

Etiketler mhp erdoğan bahçeli görüşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kılıçdaroğlu sıradaki müjdeyi açıkladı: ''ÖTV indirimi''
Kim der ki 41 yaşında! Simge Sağın fileli sahne kıyafetiyle göz doldurdu
Gözler memur emekli zammında! 2023 zammı için yeni kulis: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Skandal görüntüler: Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat
Didem Soydan iç çamaşırsız pozuyla nefes kesti! Instagram alev aldı
Son anketten Erdoğan'a iki kötü haber
MİT yalanıyla tecavüz rezaletinde korkunç bir ayrıntı daha!
EYT'liler ne kadar maaş alacak? Tek tıkla öğrenin
Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı
Bu halini unutun! Adriana Lima'nın eski halinden eser kalmadı