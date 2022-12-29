Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin beklenen görüşmesi başladı.

İLK FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

1 Ocak'ta doğum gün olan Bahçeli'nin MHP'nin bayrağındaki sembolünün olduğu pastayı keserken çekilen fotoğrafı da paylaşıldı.

SEÇİM GÜNDEMLİ Mİ?

AA, toplantıda yeni yıl öncesi yapılacaklar ve gündemdeki konular ele alınacağı bilgisini duyurdu.

Ancak, siyaset kulislerinde iki liderin, seçim tarihini öne çekme tartışmalarına değineceği ve bu konuda karar verebileceği konuşuluyor.

TARİHLER TARTIŞMAYA AÇILMIŞTI

Seçimlerin erkene çekilmesi konusunda, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin başta olmak üzere birçok AKP’li yöneticiden açıklama gelmişti.

Son olarak, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum da seçimlerin öne çekilebileceği tarihleri açıklamıştı.

16 GÜN ÖNCE DE GÖRÜŞTÜLER

Erdoğan, 13 Aralık'ta MHP liderini, evinde ziyaret etmişti. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürmüştü.