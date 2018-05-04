Erdoğan, Mısır Çarşısı'nın açılışını yaptı

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı'nın açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Tarihi eserlerimize sahip çıkmadan geleceğimize hakim olamayız. Biz köksüz bir millet değiliz. Coğrafyamızın neresine gidersek gidelim ecdadımızın geride bıraktığı eserlerle karşılaşıyoruz.

Türk turizmi, bir süredir maruz kaldığımız yoğun iç ve dış saldırılardan dolayı irtifa kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl başlayan toparlanma, inşallah bu yıl 40 milyonluk rekor turist sayısıyla şahlanış dönemine giriyor.

İhracat ve turizimde kaydettiğimiz ilerleme diğer alanlarda da bizi hedeflerimize yaklaştıracaktır. Bizim elimizde İstanbul gibi bir hazine varken bu milletin sırtı yere gelmez. Bizim de İstanbul'un kıymetini bilmemiz gerekir.

Bu şehrin 600 yıllık sahipleri olarak her yerini nakış gibi işledik. Ama cumhuriyet döneminde hakettiği gibi yönetemediğini itiraf etmeliyiz. Korumak bir yana her yerinin çirkin yapıların istilasına uğramasına engel olamadık. Bu felaketin sorumlusu İstanbul'u ve Türkiye'yi yönetimini üstlenenlerin imkansızlık değil vizyonsuzluğudur.

Siz insanlara altyapıyı göstermezseniz o insanlar oraya yerleşir. Bu kardeşinizi belediye başkanı yaptınız. İstanbul'da hava kirliliği vardı, çöp dağları vardı, susuzluk vardı. Biz geldik Istranca dağlarından suyu getirdik, çöp dağlarını kaldırdık. Hava kirliliğini bitirdik. Gazeteler gaz maskesi dağıtıyordu.

"CHP ZİHNİYETİ KİRLİLİKTİR"

Milletin ekmeğini karneye bağlayıp inancıyla uğraşan ecdad yadigarlarını yaşatmak yerine sur içinde mescit bırakmayan ve satan bir tek parti iktidarı vardı. Belediye başkanı olduğumda CHP belediyesinden aldım. CHP'den aldığımda hava kirliliği, çöp dağları vardı. Çünkü CHP zihniyeti kirliliktir.

İnsanlar gelip geçici sistemler kalıcıdır. 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyor muyuz? Bu kalan 50 günde gece gündüz demeden çalışacak mıyız? Türkiye cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle çok partili hayata geçtiğimiz dönemden beri yaşadığı krizlerin üstesinden gelecek bir imkan elde etmiştir. Yeni hükümet sistemimiz rahmetli Özal başta olmak üzere her siyasinin özlemiydi.

Geniş bir uzlaşma gerektirdiği için kimse bunu başaramadı ama biz başardık. 2007 cumhurbaşkanlığı seçimindeki kriz bunun temelinde yatıyor. Vesayet güçleri ve onlarla birlikte hareket eden partiler gerekli çoğunluğa sahip olmamıza rağmen bize seçtirmemeye çalıştılar. Biz de çareyi halka gitmekte bulduk. 2014 yılında milletimin oylarıyla cumhurbaşkanı seçildiğimde farklı bir cumhurbaşkanı olacağımı ifade etmiştim. Sorumluluk üstlenmeyen bir cumhurbaşkanı olmayacağım demiştim.

Çankaya'ya çıktı, orada farklı bir cumhurbaşkanlığı sürecini başlattık. İlk günden itibaren anayasanın verdiği tüm yetkileri sonuna kadar kullanarak meselelerin çözümünde en önde yer aldım. 7 Haziran seçimlerinde hükümet kurulamayınca yeniden seçime giderek krizin önüne geçtim.

15 Temmuz'da milletimle birlikte darbelerin karşısına dikilmekte bir an bile tereddüt etmedim. FETÖ çetesinin girişimini bertaraf ettik. Birlik ve beraberlik ruhu biz siyasetçilere önemli bir sorumluluk yükledi. MHP ile birlikte bunun gereğini yerine getirdik. 16 Nisan halk oylamasında anayasa değişikliğini MHP ile birlikte değiştirdik.

"CUMHUR İTTİFAKINDA AYRILIK YOK"

Şimdi cumhur ittifakını kurduk. Şimdi hep beraberiz aramızda ayrılık gayrılık yok. Parlamento cumhurun ittifakı ile daha güçlü. Bu seçimlerin normal zamanda olmasını planlamıştık ama böyle bir gelişme olunca 24 Haziran'a çektik. Anamuhalefetin meydan okumalarını dikkate almadık. Türkiye'yi uzun süre seçim gündemiyle oyalamamak için 24 Haziran'ı seçim tarihi olarak açıkladık.

Yeni sistemde koalisyon yok. Sandıkta kullanılan oyun en az 5 yıllığına dönüşü yok. Seçilen cumhurbaşkanı ülkeyi bir sonraki seçimlere kadar idare edecek. Mİlletimizin her zamankinden daha çok şartları değerlendirmesi gerekiyor. Milletimizin cumhurbaşkanını mecliste güçlü bir grupla destekleyerek taçlandıracağına inanıyorum.

"SİZDEN BU ÜLKEYE FAYDA OLMAZ"

Adayını açıklamakta ittifak yapacağı partileri belirlemekte bu kadar zorlanana bu millet oy vermez. 15 milletvekilini bir tane sözde partiye verdi. Sonra parlamentoda sıralara baktı onlar yok. Milletin iradesini satın almaktan daha beter bir şey olabilir mi? Bunu yapanlar bu milleti idare edeceğiz diyorlar, sizden bu ülkeye fayda olmaz. Demokrasi namus meselesidir. Bu ittifakların amaçları ülkenin ve milletin dertlerine derman olmak değildir.

"PAZAR GÜNÜ MANİFESTOMUZU AÇIKLAYACAĞIM"

Pazar günü seçim manifestomuzu ve bir hafta sonra da seçim beyannamemizi açıklayacağım. Muhalefet sizden oy istediğinde onlara hangi büyük yatırımları yapacaksınız diye sorun. Sizin başınızdaki şahıs zaten SSK Genel Müdürü iken milleti inim inim inleten kişidir. İstihdamı büyümeyi artırmak için ne yapacaksınız? Projeleri var mı? Biz yapılacaklarla değil yaptıklarımızla konuşuyoruz.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

Bize saldıranlar Afrin'de bunlar iktidarda olsa vatan elden giderdi. Şu anda son rakam Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 376. Kuzey Irak'ta 379, Cudi, Gabar tendürekte 297.

Erdoğan'a hakaretten başka söyleyecek sözü olanlara sorun, sizi tatmin edecek cevap verirlerse tercihinizi onlardan yana kullanın. Ama biz onların ciğerlerini biliriz. Bunlar koskaca İstanbul'u bize nasıl teslim ettiklerini gençler annelerinize babalarınıza sorun.

"15 MİLLET VEKİLİ ORTADA BIRAKILDI"

Darbe gecesini Bakıköy İlçe Başkanı'nın evinde geçirdi. Yenikapı'ya zorla geldi. 15 Temmuz'a kontrollü darbe dedi. Bunlar bozuk sicilli demokratlardandır. Geçtiğimiz hafta 15 milletvekilinin hali. Sözde parti bu milletvekillerini istemedi. Baktım bazılarının gözleri yaşlı, üzüldüm. Yazık. Böyle bir oyuna neden ihtiyaç duyuldu. Bu garipler ortada bırakıldı."



MISIR ÇARŞISI YENİ YÜZÜNE KAVUŞTU

Sultan 3. Murad'ın eşi ve 3. Mehmet'in annesi Valide Safiye Sultan'ın isteği üzerine 1597'de temeli atılan ve 60 yıl sonra 1663'te tamamlanan Mısır Çarşısı'nın, 2013'te başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışması kapsamında Mısır Çarşısı'nın dış cephe ve iç mekan koridorlarının kutu profilleri ile çelik konstrüksiyonu tamamlanarak, platform yapıldı.

Dua Meydanı mahallinde bulunan kiracılar tahliye edildikten sonra muhdes ekler sökülüp, meydanda bulunan Dua Kürsüsü'nde araştırma raspası yapıldı. Boya altından orijinal kalem işleri ortaya çıkarılarak, kürsünün konservasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca dua kürsüsünün mimari ve kalem işi tezyinat, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri hazırlanıp, Anıtlar Kurulu'na teslim edildi. Mısır Çarşısı'nın iç mekan onarımları yapılırken, çarşının tonozları üzerindeki betonarme tabaka kırılarak alındı ve yerine ahşap çatı yapılarak üzeri kurşunla kaplandı. Öte yandan üst örtüde bulunan tonoz ve kubbelerin sıva ve kurşun örtü imalatları tamamlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NUSRETİYE CAMİİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını restorasyonu tamamlanan Beyoğlu'ndaki Nusretiye Camii'nde kıldı.



Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra camide yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Nusretiye Camisi'nin açılış töreninde, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın okuduğu duanın ardından konuştu.



Erdoğan, "Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının anısına bu camiye Nusretiye Camii adı verilmiştir. Yani nusret, kurtuluş... Kimden? Yeniçerilerden. Bugünlere geldi, o gündür bugündür Müslümanlar bu mabedini, bu camisini kullanıyor" dedi. Restorasyon hakkında bilgi veren Erdoğan, "Mevcudun üzerine kalem işi yapılmamış, tamamen kalem işleri sökülmek suretiyle bu tepeden tırnağa elden geçirilmiştir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tamamen kullanılmaz durumda olan ve Sultan 2. Mahmut'un misafirlerini ağırladığı oda olarak nitelendirilen baş oda, restorasyon sonucu yeniden açılmıştır. Tophane semtimizde Boğaz'ın yine kenarında yer alan bu muhteşem eserimizin, tüm Müslümanlara hayırlı olmasını, hele hele mübarek ramazan-ı şerifin öncesinde Nusretiye Camimizi de devreye alışımızın çok hayırlı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

CAMİDEKİ KALEM İŞLERİNİN YÜZDE 70'İ SAĞLAM

Sultan 2. Mahmud tarafından 1823-1826 yılları arasında Krikor Amira Balyan'a yaptırılan Nusretiye Camii'nin 2012'de başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Nusretiye Camii'nde yapılan kapsamlı restorasyon çalışmalarında, yapı genelinde yapılan araştırma raspaları neticesinde en nitelikli olan kalem işi tezyinatlara harim bölümünde rastlandı.

Üç kat olarak yapılan araştırma raspaları sonucu ortaya çıkarılan ve cami ile yaşıt olan 1826 yılı kalem işlerinin yüzde 70 kadarına sağlam olarak ulaşıldı.