Erdoğan Polonyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Andzej Duda ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Andzej Duda ile telefonda görüştü. Polonya Cumhurbaşkanı Duda Rusya Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı çalışmaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ve tebriklerini iletti.