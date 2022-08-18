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Erdoğan Polonyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Erdoğan Polonyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Andzej Duda ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Andzej Duda ile telefonda görüştü. Polonya Cumhurbaşkanı Duda Rusya Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı çalışmaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ve tebriklerini iletti.

Etiketler erdoğan görüşme Andzej Duda
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