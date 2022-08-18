Erdoğan Polonyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Andzej Duda ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Andzej Duda ile telefonda görüştü. Polonya Cumhurbaşkanı Duda Rusya Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı çalışmaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ve tebriklerini iletti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol