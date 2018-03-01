Erdoğan: ''Türklerin yaptığını duyunca şok oldu''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Hollande (Fransa'nın eski cumhurbaşkanı), burada yapılan bir toplantıya geldiğinde, "burayı Fransız müteahhitler mi yaptı" diye soruyor. "Hayır, burayı Türk müteahhitleri yaptı" cevabını alıyor. Tabi o zaman şok oluyor. Bunlar bizim iftihar meselemiz." dedi.

Resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere Senegal’in başkenti Dakar’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhuriyet Sarayı'nda bir araya geldi. İki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalandı ve imza törenleri iki liderin katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Senegal İş Forumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ticaretimizin büyümesi kadar dengeli gelişmesi de önemlidir. Dünyanın en büyük ekonomileri arasındayız. Sınırlarımzıı terörden korumak için askeri harekatlar yapıyoruz. Buna rağmen ekonomimiz olumludur. Afrika ile ilişkilerimizi geliştirirken uzun vadeli işbirliğini de düşünüyoruz. Biz insani diğer insanın kurdu olarak değil şifası ve ilacı olarak görüyoruz

Dünyanın yeni bir değişim sürecindne geçtiği gerçektir. Bu sancılı bir değişimdir. Şuanda dünya 2. Dünya Savaşı şartlarında yaşamıyor. Dünya çok değişti. Bu şartların değişmesi gerekiyor. Türkiye de Senegal de orada daimi üye olabilmeli. Bunu seslendirmekten neden korkuyoruz. Dünya bu 5 ülkemidir. Neden biz orada yer almıyoruz? Maalesef kimse konuşmuyor. Kudüs meselesinde dünya konuştu

HOLLANDE FRANSIZLARIN DEĞİL, TÜRKLERİN YAPTIĞINI DUYUNCA ŞOK OLUYOR

Senegal'de havalimanının Türkler tarafından kısa zamanda yapılmış olması bizim için iftihar vesilesi. Burada enteresan bir gelişme de oluyor. Sayın Hollande (Fransa'nın eski cumhurbaşkanı), burada yapılan bir toplantıya geldiğinde, "burayı Fransız müteahhitler mi yaptı" diye soruyor. "Hayır, burayı Türk müteahhitleri yaptı" cevabını alıyor. Tabi o zaman şok oluyor. Bunlar bizim iftihar meselemiz.