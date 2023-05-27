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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak?

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak?
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Cumhurbaşkanı seçiminin 2'nci turunda yarışacak olan adaylardan Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Ankara'da oyunu kullanacak.

Yarın gerçekleştirilecek seçimde Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanacak. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak. İlk tur öncesi adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ilk turda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oy verecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Ankara Çankaya'da Ayten-Şaban Diri İlkokulu oyunu kullanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda oy kullanacak. 

DHA

Etiketler recep tayyip erdoğan kemal kılıçdaroğlu 28 mayıs seçim ikinci tur
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