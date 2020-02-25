Erdoğan ''yalan'' dedi ama sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen basın toplantısında FOX muhabirinin "Muhalefet sizin şehit haberini verirken kullanmış olduğunuz bir ifadeye dikkat çekiyor. 'Bir kaç tane şehit' ifadesine tepki gösteriyorlar. Sizin bu konuya cevabınız nedir?" sorusuna çok sert cevap verdi.

Erdoğan, "Fox önce gazete olsun. Bunu bir defa öğrenmeniz lazım. Yalan haber üretmeyi bırakın ve muhalefetin söylemleri de beni çok ilgilendirmiyor." diyerek kullandığı ifadeyi red etti.

TUNCAY ÖZKAN VİDEO PAYLAŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Erdoğan'ın 3 gün önce yapmış olduğu "Birkaç tane şehidimiz var" açıklaması ve bugün kendi sözlerini yalanladığı görüntülerden oluşan videoyu paylaştı.

Özkan yaptığı videolu paylaşımında "Erdoğan kendi sözlerini unuttu, FOX TV'yi yalancılıkla suçladı." ifadelerini kullandı.