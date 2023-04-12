Erdoğan, Yavaş ve İmamoğlu'nu hedef aldı ''Başka hayaller peşindeler''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da AKM – Gar – Kızılay Metro Hattı açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın hedefinde yine muhalefet vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı isim vermeden eleştiren Erdoğan, ''Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller peşinde koşuyor.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın Açılış Töreni'ne katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya, çocuklarımıza güvenli, huzurlu gelecek hazırlamaya devam ediyoruz. Şehirlerimizi altyapısı ve üst yapısıyla geliştirmeye yönelik projeleri hayata geçiyoruz. Ankara'nın şehir içi ulaşımı için kritik projenin açılışını yapmak üzere bir aradayız. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, 3,3 kilometre uzunluğu ve 3 istasyonun ötesinde bir öneme sahiptir. Gar İstasyonu üzerinden YHT, Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapılabilecek. Ülkemize yapacağı katkının yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak. Ankara'da toplamda 44.5 kilometrelik metro hattını kazandırmış olduk.

Eğer bugün Ankara'da artan nüfusa araç sayısına ve yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen kayda değer Trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa gerisinde bu metro yatırımları var. Üstelik Ankara'daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla biz inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor. Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller peşinde koşuyor. Ülkemizin 81 ilinin her biri gibi bu şehirlerimizi sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Günlük 600 bin yolcu kapasiteli metro hattımızı bu yaklaşımla inşa ettik, sizlerin hizmetine sunduk. Başkent'te metro hatlarına yenilerini eklemekle kalmayıp 108 metro aracına ilave 324 yeni nesil metro aracı daha aldık. Kapasiteyi ve konforu da artırdık. Önümüzdeki dönemde yeni proje, yatırım, eserle Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamayı sürdüreceğiz.

Şimdi buradan soruyorum; 14 Mayıs'ta geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? Kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Ya Allah Bismillah diyor muyuz? Doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Maşallah, mübarek Allah...

Türkiye'nin her seçimi milli iradenin tecellisinin vesilesi olması bakımından önemlidir. 14 Mayıs Cumhuriyetimizin yeni asrındaki yol haritasını belirleyecek olmasından ayrıca ehemmiyetlidir. Tek parti faşizmi, terör, kriz dönemlerini bir daha geri gelmemek üzere tarihin derinliklerine hep birlikte gömdük. Türkiye Yüzyılı'yla güvenli, huzurlu, zengin, güçlü büyük Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir. 21 yılda ülkemize gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarını bundan sonra yapacaklarımızın temeli girizgahı olarak görüyoruz.

Bu heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi 30-50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor. Bay Bay Kemal'in başka yapacağı iş yok. Ona şu kadar buna bu kadar, birisine bu kadar. Yetmez ki altılı masa hepsinden doyması lazım. Yedili masa var o da masanın altındaydı çıktı. İP sen ne iş yapıyorsun? Niye masadan durmadan kaçtın gittin, yerliydin milliydin. Bay Bay Kemal terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla niye partisinde değil de parlamentoda görüştü. Partilerinin adını da değiştirdiler yeni isimle ortaya çıktılar. Burada bu uygulanan projeye gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye var mıyız? Muhalefetin son dönemdeki telaşı bu hesabın eseridir. Çok çalışmamız lazım.

Bunun için bilhassa son iki ayda istismar edilmedik kavram, ayaklar altına alınmadık değer bırakmadılar. 35 gün kaldı. Yedili masanın etrafındaki her bir parti geçmişleri, kırmızı çizgilerini bir kenara bırakıp çiğneyip geçti. Millete umut diye pazarladıkları masayı kumar masası, noter masası dediler, tekmelediler. Sonra tıpış tıpış masaya dönüp tekrar oturdular. CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar Kılıçdaroğlu'na sarıldılar. Bizi beğenmeyenler yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler.