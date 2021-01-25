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  4. 25 Ocak 2021 09:26

Erdoğan'a olay sözler: ''Gidişi muhteşem olacak''

HDP'li eski milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Kaplan, ''Çok yakında AKP başkanına muhteşem bir jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak...'' dedi.

Erdoğan'a olay sözler: ''Gidişi muhteşem olacak''
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HDP Şırnak eski milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

"GİDİŞİ MUHTEŞEM OLACAK"
Twitter'dan Erdoğan'a yönelik tehdit barındıran bir mesaj paylaşan Kaplan "Çok yakında AKP başkanına muhteşem bir jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak...!" ifadelerini kullandı.



TEPKİ YAĞDI
Kullanıcılar paylaşıma kısa sürede tepki gösterdi. Tweetin altında çok sayıda; "Denemesi bedava. Devletimiz size pabuç bırakmaz.", "Bu topraklarda oyun oynatmayız size.", "Hasip gel bekleriz.", "O jübileyi daha önce düşünenler sonra kaçacak yer bulamadılar. Aklınızın bir kenarında dursun.", "En son deneyenlerle bir görüş istersen görüş gününde.", "Noldu? Öyle bir rüya mı gördün? Ancak rüyanızda görürsünüz." şeklinde yorumlar yapıldı.
 

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