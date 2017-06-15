Erdoğan'dan ABD'ye büyük tepki !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki devlet protokolü iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı konuşmasında ABD'de korumaları hakkında alınan yakalama kararına tepki göstererek 'Korumalarım hakkında yakalama kararı çıkarmışlar. Bu nasıl yasa, bu nasıl hukuk? Siyasi ve hukuki mücadelemizi vereceğiz' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programındaki konuşmasında ABD'de krouma polisleri için alınan yakalama kararına değinerek şunları söyledi:

"Amerikadayım, PKK terör örgütü, FETÖ'cüler hep birlikte birleştiler, 40-50 metre mesafede şahsıma karşı orada gösteri yapıyorlar. Amerikan polisi hiçbir şey yapmıyor, dokunmuyor.

Acaba benzer bir şey Türkiye'de yapılmış olsa tavır ne olur, düşünebiliyor musunuz? Hiçbir şey yapmadıkları gibi onlara karşı müdahalede bulunan oradaki bizim soydaşlarımız, vatandaşlarımızdan iki tanesini içeri almışlar dün. Böyle şey olabilir mi?

Benim korumalarımdan 12 tanesi için tutuklama kararı çıkarmışlar. Bu nasıl bir yasadır, bu nasıl bir hukuktur? Bu korumalar, beni korumayacaksa niçin bunları ben yanımda Amerika'ya götürüyorum? Amerika'nın Hans'ı ile George'u ile mi kendimi koruyacağım?"

ANAYASA 138. MADDE VURGUSU

Erdoğan konuşamsında son dönemde yaşanan hukuki tartışmalara da değinerek Anayasa'nın 138. maddesine atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı, "Hukukta, yasalarla ilgili birçok alanda adım atmak isteyenler, Anayasa'nın 138. maddesini hiçbir zaman unutmasınlar. Bu maddeyi onlara hatırlatıyorum ve onun için herkes konumunu iyi bilsin ve o konumunda, oradan bir güç alarak, bir yerlere baskı yapma yoluna da gitmesin. Çünkü o onlara hiçbir şey kazandırmaz, tam aksine kaybettirir" dedi.

İftar konuşmasında ekonomik verilere de değinen Cumhurbaşkanı, "Ekonomide ülkemize uygulanan gizli kuşatmanın kırılışının işaretlerini almaya başladık. İşte büyüme oranımız bunun son örneğidir" ifadelerini kullandı.

ANAYASA 138. MADDE: Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.