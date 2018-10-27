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  4. 27 Ekim 2018 16:04

Erdoğan'dan AK Partililere uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere uyarılarda bulunarak isim vermeden eleştirilerde bulundu.

Erdoğan'dan AK Partililere uyarı
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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda partililere uyarı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isim vermeden eleştirilerde bulundu. Sosyal medya konusunda dikkatli olunmasını isteyen Erdoğan'ın “Arkadaşların tweetlerine müdahale etmekten bıktım. Gazetelere manşet oluyoruz. Twitter paylaşımlarınıza, açıklamalarına dikkat edin. " dediği iddia edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde partililere uyarılarda bulundu.

İsim vermeden sosyal medya kullanımına değinen Erdoğan, partililerin sosyal medya üzerinden yaptığı atışmalara sert çıkıştı. Yeni Şafak''ın edindiği kulis bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arkadaşların tweetlerine müdahale etmekten bıktım. Gazetelere manşet oluyoruz. Twitter paylaşımlarınıza, açıklamalarına dikkat edin. Başka iş kalmamış gibi bunlarla uğraşıyoruz” dediği öğrenildi.

"POLEMİKLERDEN UZAK DURUN"

Cumhurbaşkanı’nın, partililerin sosyal medya paylaşımında daha dikkatli olmalarını ve polemiklerden uzak durmalarını istediği belirtildi.

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