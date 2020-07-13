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  4. 13 Temmuz 2020 09:04

Erdoğan'dan Ayasofya için yeni açıklama: ''Sabaha kadar uyumadım''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla ilgili duygularını anlattı. "O gece nasıl uyudunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım" yanıtını verdi.

Erdoğan'dan Ayasofya için yeni açıklama: ''Sabaha kadar uyumadım''
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Gazeteci Cengiz Er, Ayasofya'yı ibadete açan ve yönetimini Diyanet İşleri Başkanlığı'na devreden Danıştay kararının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuğunu aktardı.

ERDOĞAN: SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR UYUMADIM

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Er, "Sayın Cumhurbaşkanımla konuştum ve ailemizin büyüğü olarak o tarihi Ayasofya nutku için tebrik ettim. Bir de gazeteci sorusu sordum tabii; O gece nasıl uyudunuz? 'Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım' dedi. Nasıl uyusun ki... Kime nasip olur böyle bir şey?" dedi.

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