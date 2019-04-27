Erdoğan’dan Bahçeli’ye ters düşen oy hesabı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’daki kampında seçim sürecine dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan partisinin oy oranı için ise “AK Parti olarak seçimde yüzde 44,4’lük oy oranına ulaştık. Cumhur İttifakı olarak da toplamda yüzde 51,7 gibi hem 16 Nisan hem de 24 Nisan seçimleriyle uyumlu bir sonuç elde ettik.” dedi.

BAHÇELİ YÜZDE 7,4’E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Erdoğan’ın bu açıklaması akıllara Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını getirdi. Bahçeli; 13 Nisan’da partisinin yine Kızılcahamam’da yapılan toplantısında yaptığı değerlendirmede, Erdoğan’ın da bugün yaptığı hesaplamaya karşı çıkmış “Oy oranımızı yüzde 7.4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir. 31 Mart’ta partimizin aldığı oy yüzde 18.8’dir” demişti.

YSK VERİLERİNE GÖRE SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti: % 44,33

CHP: % 30,12

İYİ: % 7,45

MHP: % 7,31

HDP: % 4,24

BAHÇELİ İL GENEL MECLİSİNİ ESAS ALMIŞTI

MHP lideri Bahçeli 31 Mart oy hesaplamasında büyükşehirler dışındaki 51 ilde İl Genel Meclisi oylarını esas almıştı.

51 ildeki İl Genel Meclisi oyları ise şu şekilde oluşmuştu:

Parti -Aldığı Oy – Yüzdesi

AK Parti: 4.370.943 41.6

CHP: 1.834.825 17.5

MHP: 1.976.189 18.8

İYİ: 825.561 8.1

HDP: 832.847 7.9

DİĞER 591.676 5.6

BAĞIMSIZ 46.021 0.4