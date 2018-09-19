Erdoğan'dan ''Bizde kriz yok'' sözlerine çok sert tepki

24 Haziran erken seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizde kriz filan yok" açıklamalarını sosyal medya hesabından sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de düzenlenen Gaziler Günü’nde yaptığı konuşmadaki, “Kriz filan sakın ha bunlara aldırmayın, bunların hepsi manipülasyondur, bizde kriz filan yok, güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Bu ülkede dolarla, avroyla, şunla bunla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler” sözlerine Twitter’dan yanıt veren Muharrem İnce şu paylaşımlarda bulundu;

“Kötü yönetimin tek adamı, bugün “bizde kriz yok” açıklaması yapmış. Bizden kastettiği ailesi ve yandaşlarıdır. Bence de onların krizi yok, saraylarda yasayıp, özel uçak filolarıyla gezip, millete şarbonlu etleri yedirirken kendileri organik, tropikal yiyeceklerden tüketiyorlar.”

Kriz onların değil, işini kaybeden çalışanın, kredisini ödeyemeyip batan iş dünyasının, siftah yapamayan esnafın krizidir. Saraylarında her şeye kulaklarını tıkadıklarından, milletin ne yaşadığını görmüyor, duymuyorlar. Milletin sesi daha gür çıktıkça, rüyalarından uyanacaklar.”