Erdoğan'dan dikkat çeken hayat pahalılığı açıklaması

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında ekonomik dar boğaz için "sabır" isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de "ekonomiyi toparlayacak mekanizmaları devreye aldık" diyerek hayat pahalılığı, enflasyon ve ekonomideki kötü gidişat için "Türkiye'yi faiz kur enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir otelde düzenlenen ''Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, ''Milletimizin hayat pahalılığı sorununu çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum.'' dedi.

Erdoğan yastıkaltındaki dolarların ekonomiye kazandırılmaya başladığını ifade ederken "İnşallah çok yakında kamu borçlanmasından kredilere kadar her alanda bunun müspet etkilerini göreceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yurt dışında ziyaret ettiğimiz ülkelerde müteahhitlerimiz tarafından hayata geçirilen projelerimizi görüp duydukça gururlanıyoruz.

Önümüzdeki 10 yılda küresel müteahhitlik hizmetleri sektörünün en az yüzde 10-15'inde söz sahibi olmamızın önünde hiçbir engel göremiyoruz. Savunma sanayiinde nasıl kısa sürede büyük sıçrama yaptıysak müteahhitlik sektöründe de mevcut iş hacmi ve ciromuzu hızla katlayarak büyütmemiz mümkündür.

Müteahhitlik bereketli bir sektördür. Kendini bu alanda ispatlayan pek çok firmanın pek çok alanda başarılı yatırımlara imza attıklarını biliyoruz.

Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümüne ulaştığımız bu yıl 2023 vizyonumuzun çoğunu hayata geçirmiş olmanın şevkiyle gözümüzü 2053'e diktik.

Etki alanı her geçen yıl daha da genişleyen bir ülke olarak diğer hususlarla birlikte imar ve inşa sorumluluğumuz da artıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren çok daha fazla sayıda firmamızın bu listelerde yer alarak çok daha büyük kazançlar sağlayacaklarına inanıyorum. Bundan sonra da yanınızda yer alacağımdan şüpheniz olmasın.

Son 10 yılda yaşadığımız büyük saldırıların tarihimizde ayrı bir yeri var. Hangi görünüm altında gerçekleşirse gerçekleşsin, maruz kaldığımız her saldırının bir boyutu da ekonomi olmuştur. Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bu günlere geldik. Sorumluluğumuzun ilk kısmının elbette iktisadi kısımları vardır. Ama büyük kısmı siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünüydü.

Ekonomide kendi gerçeklerimize uygun tedbirler geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Elbette her mücadelenin bir bedeli oluyor. Seçim öncesi ekonomi üzerinden ülke siyasetini dizayn etme girişimlerine bir kez daha şahit olduk. Milyarlarca doların kullandığı, yalanların kol gezdiği bu dönemi geride bıraktık. Şimdi hem Türkiye gemisini bir kez daha hedeflerine sabitledik hem de ekonomiyi toparlayacak mekanizmaları devreye aldık.

Tahkim ettiğimiz güven iklimi sayesinde uluslararası finans kuruluşları milyarlarca dolarlık kaynağı ülkemize akıtmaya başladı. İnşallah çok yakında kamu borçlanmasından kredilere kadar her alanda bunun müspet etkilerini göreceğiz. Hayat pahalılığını çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Yeni adımlarla kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum."