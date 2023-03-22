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Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı

Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik, ülkemizin bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Su Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 21 yılda 479 milyar lira değerinde su yatırımı yapıldığını ifade etti.

 Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik, ülkemizin bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermedik. Önümüzdeki yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynaklarımızı korumak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler erdoğan paylaşım dünya su günü
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