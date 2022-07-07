  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan'dan görev başında katledilen doktorun ailesine telefon

Erdoğan'dan görev başında katledilen doktorun ailesine telefon

Erdoğan'dan görev başında katledilen doktorun ailesine telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın ailesini ziyaretinde, anne Zekiye Karakaya ve ağabey Mehmet Murat Karakaya ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, doktor Karakaya'nın menfur bir saldırı sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti.

Etiketler recep tayyip erdoğan konya ekrem karakaya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meslektaşları için eylem yapan doktorları provokatör ilan etti!
Sarallar operasyonunda ele geçirilenler dikkat çekti
Bu sefer ''jelibon'' değil, petrol bulduk! Adana'da rekor rezerv!
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor!
Vali Gül'den doktor cinayeti için skandal paylaşım
Meteoroloji uzmanı iki bölgeyi uyardı: ''Tatil planlarını erteleyelim''
Dolar kurunda 20 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Bebek katili Öcalan'a ''efendim'' diyen devlet yetkilisi kim ?
TÜİK'e talimat mı verildi? Bakan Nebati'den yanıt
İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den korkutan tahminler