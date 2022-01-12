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Erdoğan'dan HDP'li Semra Güzel için talimat

Erdoğan'dan HDP'li Semra Güzel için talimat

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına ''Bu işi bir an önce bitirin. Ne gerekiyorsa yapın'' talimatı verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yapılan sunumların yanı sıra güncel siyasi meseleler de gündeme geldi.

"NE GEREKİYORSA YAPIN"
Bunlardan birisi de 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora ile terör kampındaki fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında düzenlenen fezleke oldu. Erdoğan'ın kurmaylarına, "Bu işi bir an önce bitirin. Ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdiği öğrenildi.

FEZLEKE SÜRECİ HIZLANDIRILACAK
Yeni Şafak'ın haberine göre Erdoğan'ın bu talimatı üzerine, Cumhurbaşkanlığınca söz konusu fezlekenin TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonu'nun, Güzel hakkındaki dosyayı öne alacağı ve en erken sürede toplanacağı belirtiliyor.

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Yeni Şafak

Etiketler recep tayyip erdoğan hdp semra güzel
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