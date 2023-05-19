Erdoğan'dan ikinci tur çağrısı: Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Hemşehri Dernekleri Buluşması" programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Hemşehri Dernekleri Buluşması" programında açıklamalarda bulundu. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin 'rehavet' uyarısında bulunan Erdoğan, "Zaten birinci turda kazandık... Aman ha. Zafer sarhoşluğu içinde yola devam edemeyiz. Çok çalışacağız." dedi.

Konuşmasına, "İstanbul sadece ülkemizin en büyük şehir değildir, İstanbul aynı zamanda ülkemizin bizatihi kendisidir." ifadeleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçimler üzerinden muhalefete yüklendi.

"Karşımızdakilerin her yenilgi sonrası hakaret etmeleri karakter yoksunu olduklarını gösterir." diyen Erdoğan, "Sadece depremzedelere yapılan hakaret bile bunların kabahat hanesini doldurmaya yeter." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:



"Milletimiz 14 Mayıs'taki iradesi ile hangi maskeyi takarlarsa taksınlar bunların gerçek yüzünü gördüğünü bir kez daha ispatlamıştır. Milletimizin verdiği her kararın başımızın üzerinde yeri vardır."

"İŞİN BAŞINDA OLDUĞUMUZ SÜRECE ADALETTEN BAŞKA MEKANİZMA ÇALIŞMAZ"

Muhalefete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selo'yu serbest bırakacaklar. Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist Selo. Bu ülke hukuk devleti ise Allah'ın izni ile biz de işin başında olduğumuz sürece adaletten başka mekanizma çalışmaz." diyerek "Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekilecekler. Polisim, jandarmam, askerim böyle bir fırsatı vermez." ifadelerini kullandı.

"ZAFER SARHOŞLUĞU İÇİNDE YOLA DEVAM EDEMEYİZ"

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin rehavet uyarısında bulunan Erdoğan şunları söyledi:

"Seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Rehavet olmaz. Zaten birinci turda kazandık... Aman ha. Zafer sarhoşluğu içinde yola devam edemeyiz. Çok çalışacağız. Gerilimden medet uman fitnecilere inat sandıkları 85 milyon ile bayram yerine çevireceğiz."