Erdoğan'dan kabine sonrası flaş açıklamalar: ''Hassas bir süreç yönetiyoruz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ''Hassas bir süreç yönetiyoruz'' diyen Erdoğan, ''Terörsüz Türkiye süreci ile kardeşlik kuşağı asırlık oyunları bozacak yeni dönemin kapısını açacaktır.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve yaklaşık 3 buçuk saat süren kabine toplantısı sona erdi.

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, ''Terörsüz Türkiye süreci ile kardeşlik kuşağı asırlık oyunları bozacak yeni dönemin kapısını açacaktır. Samimiyetle çalışacağız.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

2025'in geride bıraktığımız 11 ayını şöyle bir gözden geçirdiğimizde, liyakatli çalışan kadrolarla ülkemizin karşılaştığı badirelerle mücadele ediyoruz. Son 23 yılda ülkemizi her alanda kazandırdığımız altyapıları bugün daha iyi anlıyoruz. Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü gibi birçok projemizin değeri ortaya koyuyor. 51 milyar dolarlık bütçe ile aldığımız projeleri inşa etmeye kalksak bugün 90 milyar dolar olur. Bu tutar sadece yapım maliyetidir. Biz bu eserleri yıllardır kullanıyoruz. Sadece ulaştırmada değil savunma sanayisinden sağlığa pek çok alanda benzer tablo söz konusu. Koronavirüs döneminde şehir hastanelerimizin nasıl hayat kurtardığını gördük. KIZILELMA geçen hafta sonu bir ilke imza attı. Müzmin muhaliflere itibar etseydik bu muhteşem eserlerin hiçbirini ülkemize kazandıramazdık. Onlara kulak asmadık. Eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye'yi tarihini en büyük eserleriyle buluşturduk. Bugün TÜİK tarafından yüzde 3,7 olarak açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamları doğru yolda olduğumuzu göstermiştir. Büyüme rakamlarının ülkemiz ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum.

"TÜRKİYE HEDEFLERİNE MUHAKKAK ULAŞACAKTIR"

Temel hak ve özgürlüklerde büyük ilerleme kaydettik. Vesayete son verdik. milletimize ak sütü gibi helal olan haklarını teslim etmekle beraber demokrasi standartlarımızı yükselttik. Terörle mücadeleyi taçlandırmak amacıyla hassas bir süreç yönetiyoruz. Biz kökleri çok eskiye uzanan kadim bir devlet geleneğine sahibiz. Tam bin yıldır istikrarına helal getirmeden özgürce yaşayan nadide milletlerden biriyiz. Yolu kesilince girdiği yoldan dönecek bir millet değiliz. Türkiye hedeflerine muhakkak ulaşacaktır. Tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur. Kalplerimiz bin yıldır beraber atıyor. Gelecekte de beraber atmaya devam edecek. Yarın birimizin başı dara düştüğünde yine birbirimizin kapısını çalacağız. Ev sahibi olduğumuz bu coğrafyada nice asırlar boyunca kardeşçe yanyana yaşayacağız. Coğrafyamız artık kana çatışmaya teröre kör şiddete doymuştur. Biz meselelere bu pencereden bakıyoruz. Türkiye olarak 86 milyon vatandaşımız için ne istiyorsak sınırlarımız ötesindeki kardeşlerimiz için de aynı şeyleri murad ediyoruz. Bu coğrafyada geleceğine güvenle bakmak isteyen herkes için başka yöntem yoktur. İnanıyorum ki, Terörsüz Türkiye süreci ile kardeşlik kuşağı asırlık oyunları bozacak yeni dönemin kapısını açacaktır. Samimiyetle çalışacağız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 86 milyon omuz omuza verirsek 21. yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' haline hep birlikte getireceğiz.

18 Kasım'da HAK-İŞ konfederasyomuzda emekçi kardeşlerimizle bir araya geldik. 20 Kasım'da Millet Kütüphanemizde Aile ve Kültür Sanat Sempozyomu'nun kapanış oturumuna katıldık. Kritik pek çok konu ele alındı. Ailenin güçlendirilmesi ve gelecek kuşakların zengin bir aile mirası alması için yoğun şekilde çalışıyoruz. Öğretmenler Günü'nde, öğretmen ve öğrencilerle Külliyemizde bir araya geldik. 15 bin öğretmenimizin atama heyecanını paylaştık. Aynı gün Güney Kore Cumhurbaşkanı ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldık. Güney Kore ile savunma sanayi alanında ortak projeler geliştirmeye devam ediyoruz.

Kore Cumhurbaşkanı ile Türkiye-Güney Kore arasındaki geniş işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Güney Kore ile savunma sanayi alanında ortak projelere devam ediyoruz. Nükleer güç santraline yönelik görüşmelerimiz sürüyor. Kore elektrik şirketi ve Türkiye Nükleer Enerji Anonim şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptıyla süreci bir adım ileriye taşımış olduk. 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planımızı kamuoyuyla paylaştık. 130 faaliyetten oluşan yeni eylem planımızın kadınlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ DEMEYİ HER DAİM SÜRDÜRECEĞİZ"

27 Kasım'da Katolik dünyasının ruhani lideri Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu ve heyetini Ankara'da ağırladık. Görüşmelerimizde aile kurumuna yönelik tehditler başta olmak üzere ortak gündemimizdeki meseleleri ele aldık. BM çatısında 160 üyeye ulaşan medeniyetler ittifakı girişiminin ehemmiyetine bir kez daha değindik. Batı'da İslam düşmanlığı da gündemimizin üst sıralarındaydı. Gazze'de İsrail'in cami, okul, hastane ve kiliseleri hedef alan insanlık dışı saldırılarına dikkat çektik. Filistin meselesindeki ilkeli duruşunu takdirle karşıladığımızı dile getirdik. Bizim de katkımızla tesis edilen ateşkesin muhafazası, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve Kudüs'teki statükonun korunması konusundaki hassasiyetimizi kendilerine aktardık. Farklı kimlik ve inançları barış içinde yaşatma konusunda eşsiz bir tecrübeye sahibiz. Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde bu vasfımızın, tecrübemizin çok değerli olduğuna inanıyorum. Farklı inançtan vatandaşlarımız, ülkemizin beşeri zenginliğini oluşturuyor. Tek bir insanın dahi ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmeyiz, edemeyiz. 86 milyon olarak biz birlikte Türkiye'yiz. Hep birlikte Türkiye'yiz demeyi her daim sürdüreceğiz. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda jandarma, emniyet ve sahil güvenlik teşkilatımıza kazandırdığımız araçların hizmete alım törenindeydik. G20 Zirvesi ile ilgili değerlendirmemi grup toplantısında yapacağım. Türkiye'nin Afrika kıtası ile ilişkilerinde nereden nereye geldiğinin icmalini çıkaracağız. AB'ye tam üyelik staratejik hedefimizi olarak devam ediyor.

"KOLLUK KUVVETLERİMİZİN OLAĞANÜSTÜ ÇABALARINA SAYGI GÖSTERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Ana muhalefet ve yandaşları uzun bir süredir FETÖ'cülerin fonladığı paravan kuruluşların sözde raporları üzerinden suç ve suçla mücadelemizi, asılsız iftiralarla emniyet mensuplarımızın fedakârlıkları, elde ettikleri başarıları görmezden geliyorlar. Canlarını ortaya koyarak görevlerini yapan kolluk kuvvetlerimize haksızlık olduğunu buradan açıkça söylemek mecburiyetindeyim. Uluslararası raporlara göre dolandırıcılık, cinsel saldırı, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti gibi suçlarda muhalefetin bize örnek gösterdiği Avrupa ülkelerinden çok iyi seviyedeyiz. Tek bir insanımızın dahi mağdur olmasını istemeyiz. Hükümetimizin suç ve suçlularla mücadelesini eleştirirken kolluk kuvvetlerimizin olağanüstü çabalara saygı gösterilmesini herkesten bekliyoruz.

KARADENİZ'DE GEMİLERİN VURULMASI: GEREKEN UYARILARI YAPTIK

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz’deki seyir-sefer güvenliğini tehdit eder boyuta geldiği görülüyor. Cuma günü münhasır ekonomik bölgemizde ticaret gemilerinin hedef alınması, endişe verici bir tırmanmayı işaret ediyor. Kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu tarz durumlarla ilgili tüm taraflara gereken uyarıları yapıyoruz. Savaşı bitirmeye dönük son haftalardaki hareketliliği de yakından takip ediyor; gerekli katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz.

"SANAYİLEŞMEYE HIZ KAZANDIRACAĞIZ"

İktidarlarımız döneminde sanayiyi güçlendirmek, üretimi büyütmek daima önceliğimiz oldu. Organize sanayilerin sayısını yükselttik. Proje bazlı devlet ve stratejik desteklerle çok sayıda yatırımın önünü açtık. 3,6 trilyon lira tutarında 308 yatırım ile 120 bin kişilik istihdam sağladık. Şimdi sanayileşmeye hız kazandıracağız. Sanayi alanları mastır planı ile sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 350 bin hektara çıkaracağız. Geçtiğimiz yıl emek yoğun üretim yapan tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde KOBİ'lerimize yönelik istihdamı koruma programı başlatmıştık. KOBİ'lerimize çalışan başına aylık 2 bin 500 TL destek verdiğimiz programla 416 bin istihdamı koruduk. 22 bin ilave istihdam oluşturduk. Aylık destek tutarının 2026'da 3 bin 500 TL'ye çıkararak sürdüreceğiz. Emekçimizin ve sanayicimizin yanında olacağız. Emek yoğun sektörlerimizdeki işletmelerin Anadolu illerimize taşınmasını teşvik ediyoruz. 24 ilimizde kurulacak tesislerde SGK primlerini 14 yıla kadar hükümet olarak biz karşılıyoruz. Hiçbir sektörümüzü ihmal etmeden topyekün kalkınma seferberliğe çıkıyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.