Erdoğan'dan milyonlarca çalışan ve iş veren için yeni dönemi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri Töreni’nde milyonlarca iş veren ve çalışan için hayata geçirilecek yeni düzenlemeleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri Töreni’nde konuştu. Erdoğan konuşmasında çalışanlara yapılan fatura desteği ve yemek ödemeleri ile ilgili hayata geçirilecek yeni düzenlemeleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda "Bu çalkantılı süreçte Türk ekonomisini geleneksel modellerle kurtaramayacağımızı gördük" dedi ve uygulamakta oldukları ekonomik politikaları savundu. Faizin daha da düşürüleceğinin sinyalini veren Erdoğan, kamu bankaları başta olmak üzere bankaları düşük faizle yatırıma davet etti. Erdoğan öte yandan, Şubat'ta enflasyonu 'makul seviyelere' indireceklerini iddia ederek, çalışanlara yapılacak elektrik ve doğazgaz desteklerinin bin liraya kadar olan kısmının hem gelir vergisinden hem de sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını duyurdu.

YEMEK VE ENERJİ FATURA DESTEĞİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Erdoğan konuşmasına yemek kartı ücretleri ve ısınma ilişkin bazı yeni düzenlemeleri açıkladı. Erdoğan şöyle konuştu:

“Her üyemizi ilgilendiren çalışanlara ödenen yemek ücretlerinin vergi istisna rakamlarıyla ilgilidir. Temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedelini 34 liradan 51 liraya çıkardık. Yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre bu rakamı tekrar belirleyeceğiz.

Yemek ödemelerinde, restoran, lokanta yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek tutarı da vergi indirimi istisnasına girecektir. Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlıyoruz”

Erdoğan ayrıca çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz ödemeleriyle ilgili de konuştu. Erdoğan, “2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlara yapılacak elektrik doğal gaz ve ısınma giderinin 1000 liraya kadar olan kısmı gelir vergisi ve sigorta kesintisinden muaf tutuyoruz” açıklamasında bulundu.

“EKONOMİMİZ DE BU SALDIRILARDAN NASİBİNİ ALDI”

Erdoğan’ın konuşmasından diğer satır başlarıysa şöyle;

Türkiye’nin son 20 yılında tarihimizin en önemli demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirirken aynı zamanda pek çok saldırıyla, tuzakla, oyunla da mücadele ettik. Ekonomimiz de bu saldırılardan nasibini almıştır. Uluslararası finans mekanizmaları üzerinden sinsice yürütülen saldırılar 2018 Ağustos ayından itibaren açık bir meydan okumaya dönüşmüştür.

Türk ekonomisinin bu çalkantılı süreçten geleneksel yöntemlerle kurtarmanın mümkün olmadığını gördük. Bu tablo karşısında aslında çok önceden başlatmamız gereken alternatif ekonomi politikasının süratle hayata geçirdik.

Zaman içinde küresel gelişmelere ve ülkemizin ihtiyaçlarına göre geliştirerek sürdürdüğümüz Türkiye Ekonomi Modeli’nin hedefi ülkemizi yatırım istihdam üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmek olmuştur. Önce salgın, ardından Rusya Ukrayna savaşı tüm dengeler gibi ekonomik işleyişi de kökünden sarsmıştır.

Ülkemize uyguladığı ekonomik model sebebiyle en ağır şekilde eleştirenler bile geldiğimiz noktada bizimle aynı çizgiye yönelmişlerdir. Bunu son Semerkan Zirvesi’nde ardından BM Genel Kurulu’nda orada yaptığımız Türk evindeki Türk liderlerle onların ifadeleriyle tespit ettik. Türkiye artık eski Türkiye değil.

“BÜYÜK LİDERLER BİLE FAİZİ DÜŞÜRMENİN FAYDASI OLDUĞUNU İKRAR ETMEYE BAŞLADI”

20 yıldır çalışıyoruz ve oluyor. Daha nice nice alt yapı, üst yapı ve uluslararası anlamda yatırımlarımız olacak. Yıllardır ülkemize dayatılan faiz, enflasyon, kur dengesi teorilerinin aslında hiçbir soruna çözüm sağlamadığını bizzat bu işin sahipleri de ikrar ediyor. Enflasyonu, faiz oranlarını artırarak kontrol altında tutma yaklaşımı artık kimse tarafından dile getirilmiyor.

Getirilse de ciddiye alınmıyor. Artık büyük liderler bile yükseltmek değil faizi düşürmenin faydası olduğunu ikrar etmeye başladı. Sayın Putin bizzat geçmişte yüksek faizi savunurken, o da faizi düşürmeye başladı. Gelişmiş ülkeler dahil hiçbir devlet eski modelin vaaz ettiği şekilde davranarak ekonomisini durgunluğa sokmayı ve ortaya çıkacak sosyal sorunlarla boğuşmayı göze almıyor.

Kimi ülkeler enflasyon oranlarıyla mukayese edilemeyecek derecede küçük faiz artırımlarıyla vakit kazanmaya çalışırken, kimileri de bizim gibi faiz düşürerek yoluna devam ediyor.

DÜŞÜK FAİZLE SİZLERİ YATIRIMA DAVET EDİYORUM

Diyorum ki, karşımda yatırımcılar var. Gelin, biz başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum. Düşük faizle aldığınız krediyle yapacağınız yatırımlar, istihdam sağlayacaktır. Üretim sağlayacaktır.

İhracatı artıracaktır ve cari fazlayı da lehimize döndürecektir. Bu konuda kararlı mıyız? Kararlıysak sizin yanınızdayız. Bu yılın ilk yarısında yüzde 7 buçuk düzeyinde gerçekleşen büyüme oranımız 31 milyona dayanan istihdam rakamlarımız, 300 milyar dolara doğru giden ihracatımız, 40 milyar dolara dayanan turizm gelirlerimiz hedeflerimize doğru ilerlediğimizin işaretidir.

Ekonomimize yönelik saldırıların çıkış noktasının döviz kuru olmasının sebebi budur. Aldığımız tedbirler kurduğumuz mekanizmalar, sağladığımız kaynaklar ve iş dünyasının üretim ihracat odaklı gayretiyle bu sıkıntıyı önemli ölçüde kontrol altına aldık.

Enerji ve emtia fiyatlarındaki aşırı yükselişleri gibi olumsuz gelişmeleri göğüslemek zorunda kalıyoruz. 2021 ve 2022 enerji sübvansiyonlarımız yarım trilyon liraya yaklaşmıştır.

Bu yükü hem milletimizin refahını korumak hem üreticilerimizi desteklemek için kamu olarak biz üstleniyoruz.

“DEVRAN ÇOK DAHA FARKLI DÖNECEK”

Erdoğan, “Ülkemize ve ekonomiye hiçbir zaman sadece rakamların zaviyesinden bakmadık. Bizim için önemli olan insandır. İnsanımızın huzuru, güvenliği, refahı geleceğimizdir. İnşallah Karadeniz’den doğalgazı halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

“ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMA DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ”

Hiç arzu etmediğimiz seviyelere çıkan enflasyon meselesini de önümüzdeki şubat ayından itibaren önce makul düzeylere indireceğiz sonraki yıllarda da enflasyonu olması gerektiği gibi tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Biz geçmişte bunu yaptık mı? Yaptık. Faizi 4,6’ya indirdik. Enflasyon 6,2’ye geldi. Bunu biz başardık. Birileri değil.

Bunun üzerinden kendine paye çıkarmak isteyenler var. Ya sen kimsin? İmzayı atan kim, sen kimsin. 6 sıfırı Türk lirasından çıkaran, bu başbakan. Sen kimsin? Başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya? Çıkıp televizyon ekranlarında ben yaptım. Ben ekonomi bakanıyım, ben devlet içinde böyle bir süreci işletiyorum.

Peki ya bu işin başı kim? Başbakan olur vermeden sen ne yapabilirsin? Buna inanlar buna aldananlar yok değil var. Bütün bunların hepsi yoluna giriyor. Çünkü benim milletim aklıselim. İşçisinden memuruna, emeklisinden sosyal destekle hayatını sürdürene kadar hiçbir vatandaşımızı hayat pahalılığının altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyonu mazide bir hatıra haline dönüştüreceğiz.

“ENFLASYONU MAZİDE BİR HATIRA HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

İnşallah seçimlerin akabinde bu işin ikinci etabını başlatacağız. Bu kampanyanın ilk etabını oluşturan 250 bin konutun temelini de yakında atıyor. 2 yıl içinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim ediyoruz.

Bu kampanyanın sağlayacağı ekonomik hareketlilik yanında fiyatları dengeye getirerek enflasyonla mücadeleye de katkıda bulunacağına inanıyorum. Enflasyonu mazide bir hatıra haline dönüştüreceğiz.

İnşallah 2023’ü hem büyük projeleri hayata geçirerek, hem küresel gelişmelerin ülkemizin önüne getirdiği fırsatları değerlendirerek hem de seçimleri başarıyla tamamlayarak kazasız belasız atlatacağız.