Erdoğan'dan seçim tarihi ve sürpriz Esad açıklaması

Dün partisinin grup toplantısının çıkışında seçim tarihi ile ilgili soruya "sular durulunca" yanıtını veren Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda "seçim tarihini belki güncelleyeceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca Suriye lideri Esad ile de görüşeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından Meclis binasından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 2023 seçim tarihi için "sular durulunca" yanıtını vermişti.

Erdoğan, bugün AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada ise "Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki tarihini biraz öne çekeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda ise ''Bakanlarımızdan sonra liderler olarak görüşeceğiz'' dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yapacağımız istişarelerimizin milletimiz, ülkemiz ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

2023 yılı inşallah hayırlara vesile olacaktır. Kuruluşumuzun 21,5 yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğindeyiz.

Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz.

Üye sayımızı 2018'de 10 milyon sınırına çıkardık. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan rakamlara göre 11 milyon 240 bin üyeyle girdik. Türkiye gibi siyasi rekabetin oldukça sert yaşandığı bir ülkede rekor sayıya ulaşmak elbette kolay değildir.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu eser ve hizmet yolculuğunda milletimize vermiş olduğumuz sözü tutmanın gönül huzuru içerisindeyiz. Hatırlarsanız ülkeyi yönetme emanetini elimize aldığımızda, karşımızda yorgun, yılgın bir millet bulmuştuk.

Bizim için her yeni üye Türkiye Yüzyılı'nın hayata geçmesine ilkave bir heyacan, güçtür. Bu sesin karşısında durabilecek hiçbir fani güç, hiçbir tuzak tanımıyorum. Üye sayımızı artırmak için çalışantüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Üye çalışmalarımızı ilk günkü heyecanla sürdürerek bu rakamı daha yukarıya taşımakta kararlıyız.

Dünyadaki ve bölgemizdeki her gelişme, ister istemez ülkemizi de etkiliyor. Ülkemizin makro ekonomik büyümesine baktığımızda 2013-2014 yıllarına baktığımızda gerçekten ekonomik zirve yaptığını görüyoruz.

Biz bu resti görüp yolumuza devam edince 17-25 aralık girişimiyle ülkenin meşru yönetimini devirmeye yönelik kumpaslar ortaya konuldu. Tehditleri kaynağında yok etme komseptiyle, ardı arkasına yaptığımız harekatlarla bu oyunu da bozduk. Başlattıkları 15 Temmuz darbe girişimi de milletimizin sinesine çarpıp akamete uğradı.

Putin ile görüştük. Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdik Suriye'deki gelişmeler Rusya Türkiye Suriye olarka istihbarat savunma bakanlaırmızın Moskova'da bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından dışişleri bakanlarımız üçlü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz bölgedeki sükuneti sağlamak bölgede barışı egemen kılmak. Zelenski ile de görüşmemiz olacak.''